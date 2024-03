Na cestah ponekod sneg, zimska oprema tudi po 15. marcu obvezna

Da bo glede vremena zvečer "povsem druga zgodba", so že popoldan napovedali na profilu Neurje.si na družbenem omrežju Facebook. "Pričakujemo nastanek neviht s sodro, težave pa bo povzročal tudi severni veter," so zapisali. Po podatkih agencije za okolje bo v soboto zvečer ob prehodu fronte pihal okrepljen severni veter z močnimi sunki, ki bodo predvsem na Notranjskem ter na jugovzhodu lahko dosegali hitrosti od 80 do 100 kilometrov na uro.