Poglejte, kako je sneg presenetil reševalce #video

Prvi sneg letošnje jeseni je v višjih legah presenetil reševalce, ki so na Rogli opravljali redno letno izobraževanje. Spletna kamera jih je ujela, kako so potiskali reševalno vozilo, ki je, najverjetneje zaradi letnih gum, obtičalo v snegu.

V prvi polovici septembra je izrazita ohladitev prinesla tudi prvi sneg letošnje jeseni. Višje ležeče kraje je tako pobelil sneg, nekaj ga je zapadlo tudi na Rogli, ki leži na nadmorski višini 1.517 metrov.

V težavah so se takrat znašli reševalci, ki najverjetneje niso imeli ustrezne zimske opreme. Spletna kamera na Rogli je ujela, kako je reševalno vozilo obtičalo v snegu, reševalci pa so morali zavihati rokave in ga potistniti.

Da se tudi vam ne bo pripetilo kaj podobnega, ne pozabite, da morate do petka, 15. novembra, svoje jeklene konjičke odeti v zimsko opremo. V cestnem prometu je od takrat naprej obvezna predpisana zimska oprema, kar bodo policisti ob nadzoru cestnega prometa tudi preverjali.

V četrtek tudi kakšna snežinka

Zna se zgoditi, da bomo ta teden nekaj snežink dočakali tudi v nižjih legah. Pošiljka hladnega zraka, ki se nahaja na območju Finske in Baltika, se bo gibala proti srednji Evropi in Alpam, v noči na četrtek pa bo dosegla tudi Slovenijo, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

"Naše kraje bo hitro prešla in povzročila le prehodno pooblačitev, možno pa je, da bo v zgodnjem četrtkovem jutru po zraku poplesala tudi kakšna snežinka," so zapisali na družbenih omrežjih.