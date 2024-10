Kmalu prvi sneg? To so najboljše gume za letošnjo zimo. #foto

Zime so muhaste in vse toplejše z malo snega, toda zakonodaja je neusmiljena. Od 15. novembra bo treba imeti na avtomobilu ustrezno zimsko opremo. To so pnevmatike z oznako M+S ali pa letne pnevmatike z ustrezno velikimi verigami v prtljažniku. Zimska oprema je obvezna tudi takrat, ko se sneg oprijemlje cestišča. Prav gotovo ni izključeno, da vsaj katero višjeležečo cesto pred 15. novembrom že pobeli sneg.

Foto: AMZS Na testu evropskih avtomobilskih klubov, ki ga je iz Slovenije zastopal AMZS, je bilo tokrat 28 zimskih pnevmatik, od tega dvanajst v dimenziji 205/55 R16 in šestnajst v dimenziji 215/55 R17. Prve so namenjene še vedno priljubljenim avtomobilom nižjega srednjega razreda, druge pa kompaktnim cestnim terencem.

Prave zimske pnevmatike so le tiste, ki imajo poleg oznake M+S na bočnici vtisnjen tudi simbol gore in snežinke. Naša zakonodaja sicer tega simbola ne prepoznava oziroma ne zahteva (dovolj je oznaka M+S), v nekaterih državah pa za zimske veljajo le pnevmatike z omenjenim simbolom. Tak simbol je imelo vseh 28 pnevmatik na letošnjem AMZS testu, kar pa dejanske kakovosti avtomobilske obutve še ne zagotavlja.

Pnevmatike dimenzije 205/55 R16 H

Foto: AMZS

Med šestnajstpalčnimi pnevmatikami so tri dobile oceno “zelo priporočljivo”, štiri pa “priporočljivo”. Najbolje so se odrezale pnevmatike znamk Continental, Goodyear in Michelin, ki so najbolj uravnotežene in tako v nobenem vremenskem scenariju nimajo drastično slabih lastnosti. Obenem so to pnevmatike z dolgo življenjsko dobo oziroma nizko obrabo. Continentalova pnevmatika je dosegla najboljši rezultat pri varnosti vožnje, Michelinova pa je imela najnižjo obrabo in s tem tudi najboljši okoljski rezultat. V drugem delu te skupine so bile še vedno “priporočljive” pnevmatike znamk Hankook, Dunlop, Nokian Tyres in Falken. Pri teh pnevmatikah že izstopajo slabše lastnosti v določenih pogojih. Daleč najslabše so ocenili Winrunovo pnevmatiko, ki je bila še posebej slaba na mokri cesti. Njen nakup odsvetujejo.

Razlika v zavorni poti na mokri cesti med najboljšo in najslabšo pnevmatiko? Ko se je avtomobil s Continentalovo pnevmatiko že ustavil, je obut v Winrunove pnevmatike vozil še s hitrostjo skoraj 30 kilometrov na uro.

Pnevmatike dimenzije 215/55 R17 V

Foto: AMZS

Tudi med temi pnevmatikami so tri izstopale po svoji uravnoteženosti. To so bile pnevmatike znamk Goodyear, Dunlop in Vredestein, ki so se izkazale tako z voznimi lastnostmi kot tudi majhno obrabo. Sledilo je sedem pnevmatik, ki so sicer varnostno zadovoljive, a se je dobro zavedati pomanjkljivosti v določenih vremenskih razmerah. Na repu razpredelnice pa so tudi tu tri pnevmatike, katerih nakup po testu odsvetujejo. Gre za tri pnevmatike s kitajskimi, tajvanskimi in tudi delno britanskimi koreninami. To so dokaj neznane znamke Triangle, Davanti in Kenda. Pnevmatika tega proizvajalca je bila zanimivo kar 3,6 kilograma težja od najlažje Goodyearove, kar pri kompletu štirih pnevmatik masi doda 14,4 kilograma.