Zadnji dnevi nas v večjem delu Slovenije razveseljujejo s soncem in popoldne tudi s precej visokimi temperaturami za ta čas. Z začetkom novembra bi se to lahko spremenilo. Po enem izmed scenarijev bi namreč lahko temperature padle za več kot deset stopinj Celzija. Obstaja tudi nekaj možnosti za sneg do nižin. A v igri je tudi drug scenarij, po katerem bo nadpovprečno toplo vreme vztrajalo še prvih nekaj dni prihodnjega meseca. Vse bo odvisno od tega, iz katere smeri in kdaj bo polarni zrak zajel naše kraje.