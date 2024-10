Konec oktobra prihaja ohladitev, temperature tudi pod ledišče #animacija

Dež se bo danes razširil nad vso državo

Zjutraj je ponekod na zahodu že deževalo. Padavine se bodo od jugozahoda čez dan razširile nad celotno državo. Največ dežja, tudi več kot 80 milimetrov, bo do večera padlo v Posočju. V soboto bo še občasno rahlo deževalo.

Glavnina padavin bo padla v zahodni polovici države. Še veliko več dežja kot pri nas pa pričakujejo naši zahodni sosedje. V italijanski pokrajini Furlanija - Julijska krajina bo lokalno padlo več kot sto milimetrov dežja. Foto: David Florjančič

Visoka plima, morje bo poplavljalo

V petek in tudi v prihodnjih dneh bo v času dopoldanske plime gladina morja ob slovenski obali povišana, so sporočili z agencije za okolje. V petek med 9. in 12. uro se bo morje razlivalo v višini okoli deset centimetrov.

Na agenciji za okolje so z rumenim opozorilom sporočili, da se bo v petek dopoldan morje razlivalo v višini okoli deset centimetrov. Fotografija je iz arhiva. Foto: David Florjančič

Sledi nekaj sončnih dni

Od nedelje do torka bo sončno in brez padavin. Jutra bodo hladna s temperaturami od tri do devet stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 16, na Primorskem tudi do prijetnih 22 stopinj Celzija.

Od srede spet bolj nestanovitno vreme

Stabilno vreme pa ne bo zdržalo do konca tedna. Že v sredo se bo pooblačilo, pojavljati se bodo začele občasne padavine.

V zadnjih dneh oktobra ohladitev

Hladen polarni zrak bo naše kraje dosegel v zadnjih oktobrskih dneh. V primerjavi z današnjimi temperaturami bodo po trenutnih izračunih tudi za več kot pet stopinj nižje. Jutranje temperature bodo marsikje pod ničlo.

