"To so bila neurja brez primere." Poplave, evakuacije, zaprte avtoceste in železnice #video

V neurjih, ki so v četrtek zajela dele Francije z obilnimi padavinami, so se pod vodo znašle številne hiše, ceste in železnice, za šest regij so izdali najvišjo, rdečo stopnjo opozorila. Iz Pariza poročajo o eni smrtni žrtvi, kjer se je na moškega podrlo drevo, poškodovana sta bila še dva otroka, stara tri in pet let.

Hudourniki in poplave so v četrtek ohromili promet v osrednji Franciji. Nacionalni železniški operater SNCF je ustavil regionalne vlake med mestoma Lyon in Saint-Étienne, saj so bili tiri neprevozni.

Poplavljena je bila tudi glavna avtocesta med obema mestoma, ki so jo nato zaprli. Oblasti so zaprle tudi več lokalnih cest in prebivalce pozvale, naj se izogibajo vsem poplavljenim območjem in naj jih ne poskušajo prečkati z avtomobilom ali peš.

Francoska ministrica za ekološki prehod Agnes Pannier-Runacher je že v četrtek dejala, da so neurja, ki so zajela državo, "brez primere", saj je ponekod v 48 urah padlo 600 milimetrov dežja.