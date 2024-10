Italijansko Ligurijo so v sredo po obilnih padavinah prizadele poplave in zemeljski plazovi. Ponekod so bile prekinjene železniške povezave, iz več krajev poročajo o poplavljenih ulicah, šole so zaprte v večjem delu te italijanske dežele na severozahodu države. Deževje naj bi se nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.

Za območje Ligurije z izjemno skrajnega zahoda dežele danes velja oranžna raven opozorila, vremenoslovci pa napovedujejo prihod nove nevihtne fronte, ki bo dosegla severozahod Italije, in s tem dodatne padavine.

🔵 #Meteo #Maltempo sulla Liguria. Nubifragi, frane, viabilità in tilt, treni fermi e voli deviati. Colpite soprattutto La Spezia, Savona, ma anche la provincia di Genova. Non migliorerà nelle prossime ore. Nel video Finalborgo (Finale Ligure)pic.twitter.com/eMKHOY4rb2 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 16, 2024

Že tako izredna namočenost tal

V obdobju 18 ur so v Liguriji namerili 200 milimetrov dežja. Oblasti opozarjajo na veliko namočenost terena, saj je obenem v 30 dneh padlo že 650 litrov padavin na kvadratni meter, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Iz več krajev v deželi so že v sredo poročali o poplavah. Vodotoki so bregove med drugim prestopili v vaseh Ferrania, Altare in Cairo Montenotte nad pristaniškim mestom Savona, od koder prav tako poročajo o poplavljenih ulicah.

Maltempo in #Liguria. Domani scuole chiuse a Genova, Savona, La Spezia e in numerosi Comuni. Allerta arancione. Una frana blocca l'Aurelia a Celle Ligure. Due voli dirottati a #Genova. pic.twitter.com/Sv8MmJGguU — Luca Ponzi (@luponzi) October 16, 2024

Več cest je zaprtih zaradi poplav in podrtih dreves. Nekaj časa ne enem od odsekov ni bila prevozna niti avtocesta, ki povezuje Genovo in Ventimiglio. Ponekod so zaradi nevarnosti razlivanja rek začasno ukinili tudi nekatere železniške povezave.

Neurje je v sredo povzročilo tudi nekaj zamud na genovskem letališču Cristoforo Colombo. Šole so danes zaprte v treh od štirih pokrajin znotraj dežele - v Genovi, Savoni in La Spezii.

Nove vremenske nevšečnosti se v prihodnjih dneh obetajo tudi deželam Piemont, Emilia-Romanja in Toskana. Območje severne Italije so v zadnjih tednih že večkrat prizadela neurja, ki so terjala tudi smrtne žrtve, še piše STA.