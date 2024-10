Ministrstvo za naravne vire v teh dneh lastnikom v lanskih poplavah poškodovanih stanovanjskih stavb, ki so prejeli predplačila za stroške obnove, pošilja pozive za predložitev dokazil za dodelitev sredstev. V tokratnem tretjem paketu je 2.642 pozivov, v njem pa so zajeti predvsem lastniki poškodovanih stanovanj v savinjski regiji.

Kot so v današnjem sporočilu za javnosti spomnili na ministrstvu, so pristojni prvi paket pozivov poslali avgusta, drugega septembra, tretjega pa so začeli pošiljati v preteklem tednu. Od skupno 2.642 pozivov, kolikor jih bodo prejeli lastniki stanovanj v savinjski regiji, so jih do sedaj odposlali okoli 1.600, preostali del pa bo sledil do konca prihodnjega tedna.

Do izplačila predplačil tisti, ki so utrpeli škodo v višini več kot šest tisoč evrov

Pravno podlago za izplačilo predplačil za obnovo predstavlja novela zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Ta je določila, da je vlada prvič doslej tudi fizičnim osebam, ki so lastniki poškodovanih stanovanj in hiš, zagotovila predplačila za obnovo. Do izplačila predplačil so v skladu z zakonom upravičeni tisti, katerih predhodno ocenjena škoda, ki je bila zavedena v spletni aplikaciji Ajda, znaša več kot šest tisoč evrov.

Poplave avgusta 2023 veljajo za najhujšo naravno nesrečo v zgodovini Slovenije. Foto: Gasilci Mozirje

Na ministrstvu so ob tem znova pojasnili, da bodo ob prejetem pozivu za predložitev dokumentacije lastniki poškodovanih stavb, ki so škodo popisali in vnesli v sistem Ajda, prejeli tudi napotke za dokazovanje upravičenosti in navodila za posredovanje potrebne dokumentacije, kot so računi o izvedenih delih in nabavi materiala. Poziv za predložitev dokumentacije pa je v veliki meri predizpolnjen s podatki o posamezni stavbi in do sedaj prejetih predplačilih, kar lastnikom po oceni ministrstva olajša vnos podatkov.

Pri končnem izplačilu se bodo upoštevala predplačila

Ministrstvo bo na podlagi prejetih odgovorov in dokumentacije začelo upravni postopek ugotavljanja upravičenosti in obsega upravičenih sredstev za obnovo za vsak stanovanjski objekt posebej. "Pri končnem izplačilu se bodo upoštevala že izplačana predplačila. Končni znesek oz. dejanska višina sredstev, do katerih bodo posamezniki upravičeni, bo predmet posebnega ugotovitvenega postopka za vsako stanovanje posebej," so navedli.

Kot opozarjajo pristojni, se morajo državljani na prejeti poziv odzvati v roku 120 dni oz. štirih mesecev, tudi če obnovitvenih del še niso zaključili. "Če se upravičenci na poziv ne bodo odzvali, bodo morali prejeta sredstva iz naslova predplačil na podlagi zakonskih določil vrniti v državni proračun," so dodali.