V Jablanici pokopali 19 žrtev poplav in plazov

V Jablanici so danes v prisotnosti več tisoč žalujočih pokopali 19 žrtev katastrofalnih poplav in plazov, ki so v začetku meseca prizadele osrednji del Bosne in Hercegovine. Življenje je sicer skupno izgubilo 26 ljudi. V številnih krajih še naprej odpravljajo posledice neurja, samo v občini Jablanica pa je škoda ocenjena na 25 milijonov evrov.

"Vsak govor je danes tukaj odveč. Zbrali smo se, da naše brate in sestre pospremimo na boljši svet," je v nagovoru dejal poglavar Islamske skupnosti v BiH Husein Kavazović, ki je vodil pogrebno molitev. Žrtve poplav in plazov so po slovesnosti pokopali na treh pokopališčih v Jablanici, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V poplavah in plazovih, ki so prizadeli številne kraje v Hercegovini, je skupno umrlo 26 ljudi, poleg 19 v Jablanici še štirje v občini Konjic in trije v Fojnici. V Donji Jablanici so v ponedeljek našli truplo zadnje pogrešane osebe, eno osebo medtem še naprej iščejo v Konjicu.

Po prvih ocenah so poplave in plazovi v občini Jablanica povzročile za 50 milijonov konvertibilnih mark (25 milijonov evrov) škode, je povedal župan Damir Šabanović in dodal, da je bilo poškodovanih okoli 200 objektov. V Jablanici in Konjicu medtem še naprej odpravljajo posledice nesreče ter rešujejo težave z oskrbo z vodo in elektriko.