Stanje v BiH alarmantno: mesta odrezana od sveta, poplave zahtevale smrtne žrtve, več oseb pogrešajo

Vreme veliko težav povzroča tudi na Balkanu. V BiH vlada kaos, poplavljenih je več mest, več oseb pogrešajo. Predsednica vlade Marija Buhač je sporočila, da so poplave zahtevale smrtne žrtve. Umrle naj bi najmanj tri osebe, poroča Klik.be. Na Hrvaškem še vedno naraščajo vodostaji rek, za polovico države so zaradi orkanske burje razglasili rdeče vremensko opozorilo. Zaradi napovedanega močnega vetra in dežja so rdeč alarm razglasili tudi v Črni gori, kjer je voda poplavila Budvo.

O vremenskih nevšečnostih poročajo iz BiH, Hrvaške in Črne gore. Močne padavine so ponoči zajele večji del BiH in povzročile poplave v številnih mestih. V Jablanici, Kiseljaku in Kreševu so poplavljeni ulice in stanovanjski objekti, sprožili so se zemeljski plazovi, ki ovirajo promet. Pristojne službe prebivalce pozivajo, naj se ne odpravijo na pot, razen če je nujno potrebno. Vse interventne službe so na terenu in pomagajo prebivalcem.

Najhuje je v občini Jablanica, kjer vlada alarmantno stanje. Zaradi poplav in zemeljskih plazov so številni prebivalci ogroženi, več oseb pogrešajo. Oblasti se bojijo, da je v poplavah in plazovih umrlo več ljudi, poroča Klix.be.

"V Jablanico trenutno ne morete vstopiti ali iz nje izstopiti," je sporočila tamkajšnja gorska reševalna služba in dodala, da je mesto povsem odrezano od sveta, saj je promet proti Sarajevu in Mostarju zaradi poplav in plazov prekinjen. Ponekod so prekinjene tudi telekomunikacijske povezave.

Kot da to še ni dovolj, je občino Jablanica ponoči prizadel potres z magnitudo 3,1.

Del vasi Buturović Polje na jugozahodu BiH je odrezan od sveta. Lokalne ceste so pod vodo, dostop do poškodovanih je otežen.

Vlada Hercegovsko-neretvanskega kantona je razmere razglasila za kritične. Dodatno skrb vzbujajo napovedi nadaljnjih nalivov, poročajo regionalni mediji.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zavod za hidrometeorologijo in seizmologijo (ZHMS) Črne gore je zaradi napovedanega močnega vetra in obilnega dežja za danes razglasil rdeči vremenski alarm. V celinskih in gorskih predelih ter v osrednjem delu države in na obali danes pričakujejo sunke vetra, obilne padavine in nevihte s točo. V treh urah naj bi padlo od deset do 20 mm padavin.

Močno deževje je prizadelo tudi Budvo. Mesto je poplavljeno, voda je zalila tudi garažo stanovanjskega kompleksa in številna vozila so ostala ujeta v vodi.

Zaradi obilnih padavin so mogoče lokalne poplave predvsem v naseljih, ob hudourniških potokih in cestah, ki potekajo skozi gorska naselja.

Še vedno naraščajo tudi vodostaji Save, Kolpe, Odre, Korane ter Otuče in Zrmanje na Hrvaškem. Čeprav so se nekatere od njih razlile, naj bi bile razmere pod nadzorom. Pristojni poplav ne pričakujejo. Za polovico države so sicer razglasili rdeče vremensko opozorilo zaradi orkanske burje.

Nekoliko ugodnejše vremenske razmere imajo v Srbiji.