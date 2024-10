Del Slovenije v oranžnem: močan dež in veter bosta vztrajala

Napovedi meteorologov so se uresničile in v četrtek smo bili priča burnemu vremenskemu dogajanju. Na jugozahodu Slovenije je težave povzročal veter s sunki 130 kilometrov na uro, poplavljali so nekateri vodotoki, iz Obale poročajo o poplavljanju morja. Povsem zimske razmere so v visokogorju, na Kredarici je zapadlo 35 centimetrov snega. Oblačno vreme s padavinami in močno burjo na Primorskem se bo nadaljevalo vse do današnjega popoldneva. Na Primorskem, kjer sunki burje zjutraj lahko dosežejo okoli sto kilometrov na uro, velja oranžno opozorilo, za jugovzhodni del države pa je Agencija za okolje (Arso) razglasila oranžno opozorilo zaradi dežja.

V četrtek je po Sloveniji padlo okoli 50 milimetrov padavin, največ na Jesenicah, natančneje na Planini pod Golico, kjer je padlo 62 milimetrov. Marsikje v sredogorju je padal sneg, na Kredarici je snežna odeja debela 35 centimetrov. Pobelilo je tudi nekatere višjeležeče ceste, poroča prometnoinformacijski center.

🌧️ Kljub deževnemu dnevu, tudi v zadnjih urah je pogled na radarsko sliko padavin obarvan z odtenki modre, zelene in rumene barve, je v zadnjih dvanajstih urah po Sloveniji padlo okoli 50 milimetrov padavin. Največ na Planini pod Golico – 62 milimetrov.



Zaradi obilnih padavin so grozeče narasli nekateri vodotoki – Krka, Soča, Sora in Kamniška Bistrica. Krka in njeni pritoki še vedno naraščajo in poplavljajo na območjih pogostih poplav. V srednjem toku bo Krka naraščala predvidoma do dopoldneva, v spodnjem toku pa do popoldneva. Poplavljene površine se bodo postopno povečevale, pri čemer lahko Krka v spodnjem toku poplavi v širšem obsegu, opozarja Arso.

Ponoči je na izpostavljenih območjih poplavljala tudi Kolpa, njen pretok se je zjutraj začel zmanjševati.

Na Primorskem je tudi ponoči pihala močna burja, ki naj bi predvsem v Vipavski dolini v sunkih presegala hitrost 120 kilometrov na uro.

Preko noči so na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice, Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Postojna in Slovenj Gradec gasilci ter delavci komunalnih in cestnih podjetij odstranjevali posledice deževja in burje na Primorskem. Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 86 dogodkov, od tega 64 v povezavi z burjo.



Na terenu je bilo aktivnih 35 prostovoljnih gasilskih enot in pet poklicnih. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, iz objektov črpali vodo in odstranjevali podrta drevesa in posledice plazov, so sporočili z uprave.

Arso razglasil oranžno opozorilo

Do dopoldneva velja oranžno opozorilo za Primorsko, kjer sunki burje zjutraj lahko dosežejo okoli sto kilometrov na uro. Za jugovzhodni in osrednji del države pa je Agencija za okolje (Arso) razglasila oranžno opozorilo zaradi dežja.

Petek bo oblačen, pojavljale se bodo občasne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli štiri, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V soboto bo najprej oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo. Nedelja bo najlepši dan te ga tedna, ko nas bodo greli tudi sončni žarki.