Močnemu dežju se je pridružil veter. Padala so drevesa, sprožili so se plazovi.

Meteorologi so pred tokratnim močnim deževjem opozarjali na možnost razlivanja rek, proženja zemeljskih plazov, za danes pa so opozarjali tudi na močne sunke burje na Vipavskem. Napovedi so se na žalost uresničile, kažejo posnetki vremenskega portala Neurje.si. V Ajdovščini so sunki vetra dosegli hitrost tudi do 130 kilometrov na uro.

Sunki vetra so danes v Ajdovščini dosegali hitrosti do 130 kilometrov na uro. Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom ter na regionalnih cestah Vipava–Ajdovščina in Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Agencija za okolje je sicer za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo zaradi padavin izdala oranžno opozorilo, za jugozahodno Slovenijo pa so izdali oranžno opozorilo zaradi močnega vetra. Za preostanek države velja rumeno opozorilo.

Grozeče so narasli tudi nekateri vodotoki – Soča, Sora, Kamniška Bistrica in tudi Krka.

Iz države poročajo o poplavah in zemeljskih plazovih, zaradi katerih so nekatere ceste zaprte. V Laškem je zaprt podvoz na Trubarjevem nabrežju na relaciji Laško–Breze–Šentjur. Zaprta je tudi cesta Smednik–Zameško–Kostanjevica med Koprivnikom in Malencami. Na Kočevskem je zaprta cesta Kočevje–Željne.

Na več odsekih je zaprta tudi cesta Grgelj–Fara, cesta Grgelj–Kot pa med Prelesjem in Dolom. Zaprti sta tudi cesta Kot–Sodevci in cesta Volče–Solarji, ki je zaradi zemeljskega plazu zaprta pri Volčah. Pri Podturnu je zaprta cesta Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn.

Največ dela so imeli gasilci in delavci komunalnih in cestnih podjetij na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice, Celje, Koper, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna in Ptuj.

Na terenu je bilo aktivnih 47 gasilskih enot, od tega štiri poklicne. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, iz objektov črpali vodo, odstranjevali podrta drevesa in posledice plazov.

V petek popoldne vremensko olajšanje

Še do petka popoldne bosta zaradi obilnih padavin po napovedih naraščali Ljubljanica in Krka. Zadnja bo poplavljala obsežneje kot običajno, predvidoma pa ne bo presegla pretoka okoli 350 kubičnih metrov. Če ga preseže, pa bi lahko povzročila težave, tudi v Kostanjevici na Krki, je danes opozoril hidrolog Arsa Janez Polajnar.

V Ljubljani je pod vodo podvoz Dunajske ceste pod železniško progo. Foto: STA