Sava v Zagrebu prestopila bregove #video

Reka Sava je danes v Zagrebu prestopila bregove. Hrvaška civilna zaščita je sporočila, da bo aktivirala protipoplavne ukrepe. Visok vodostaj imata tudi reki Kolpa in Odra, pristojni organi pa so odredili odprtje jezu Prevlaka, poročajo regionalni mediji.

V večjem delu Hrvaške neprekinjeno dežuje od srede popoldne. Zaradi nevarnosti poplav je tamkajšnji državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdal rdeče opozorilo za celotno državo. Na območjih, ki so posebej izpostavljena nevarnosti poplav, so medtem že sprejeli zaščitne ukrepe.

V Zagrebu se je razlila reka Sava, civilna zaščita pa je sporočila, da bo aktivirala protipoplavne ukrepe.

Sava se je v Zagrebu pravzaprav razdelila na tri reke – tisto v koritu in po eno z obeh strani. Kot kaže, bo vodostaj še naraščal, poroča Index.hr.

Zaradi napovedanih visokih vodostajev Save, Kolpe in Odre so pristojni organi odredili odprtje jezu Prevlaka. Govedorejce z območij Lonjskega in Odranskega polja ter Žutice so tudi pozvali, naj govedo pravočasno umaknejo na varno.

Foto: Pixsell/Luka Batelic Protipoplavne ukrepe so med drugim že aktivirali tudi na območju Karlovca, v Liki in dalmatinskem zaledju.

Obilne padavine so hudourniške poplave povzročile tudi v nekaterih mestih v hrvaški Istri in na Kvarnerju. Zaradi močnega vetra danes na severnem delu jadranske obale velja rdeče vremensko opozorilo.