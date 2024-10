Voda zalila podvoz v Ljubljani. Za peški bi se lahko končalo tragično. #video

Zaradi obilnih padavin je voda spet poplavila podvoz na Dunajski cesti v Ljubljani. Kolesarji in pešci so se morali znajti po svoje, tudi s precej nevarnim početjem.

Na posnetku lahko vidimo zalit podvoz na Dunajski cesti v Ljubljani, kjer je zaradi gradbenih del na železniškem nadvozu promet urejen drugače kot običajno. Ker morajo zaradi širitve železniškega nadvoza poglobiti kolesarsko stezo in hodnik za pešce, so začasno površine za kolesarje in pešce uredili kar na enem od voznih pasov, ki so ga zavarovali z betonsko ograjo.

Ker je ta del poplavilo, so nekateri pešci v temi splezali čez betonsko ograjo in pot nadaljevali kar po avtomobilskem pasu, kjer bi jih lahko mimogrede zbil avto. Odveč je poudariti, da je tako početje zelo nevarno in da je bolje ubrati bistveno daljšo pot kot tvegati prometno nesrečo.