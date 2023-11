Zima je pred vrati: te stvari bo jutri dobro vedeti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zimsko obdobje na cestah ne pomeni le od jutri obvezne zimske opreme, temveč tudi več pazljivosti – tako na cesti kot pri pripravi in vzdrževanju avtomobila. Ustrezen profil, tlak v pnevmatikah in dovolj tekočine za čiščenje vetrobranskega avtomobila so pomembni, še preden jeseni zapade prvi sneg.

Jutri se v Sloveniji začne zakonsko predpisano obdobje uporabe zimske opreme, ki je sicer ob zasneženi cesti obvezna ne glede na čas v letu. Odgovornost za ustrezno avtomobilsko obutev, pnevmatike so navsezadnje edini fizični stik avtomobila s cesto, ima predvsem voznik avtomobila.

"Že zdaj je za vožnjo, tudi v nižjih predelih, lahko nevarna kombinacija megle, dežja in nizkih temperatur, zaradi katere je površina cestišča spolzka ali celo zaledeni," opozarjajo na slovenski policiji.

"Pospeševanje, zavijanje in zaviranje z vozilom je v veliki meri odvisno od oprijema pnevmatik z voziščem, zato vedno zagotovite, da so vaše pnevmatike v dobrem stanju ter pravilno napolnjene po priporočilih proizvajalca," svetujejo pri Agenciji za varnost prometa.

Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako "M+S" ali ''M.S'' ali ''M&S''.

Pozimi se letna pnevmatika veliko težje segreje na delovno temperaturo

Pri nižjih temperaturah letna pnevmatika izgublja oprijem, ker se ji ne uspe segreti. Zavorna pot z letnimi pnevmatikami je precej daljša, pa tudi v ovinku bo vozilo prej zdrsnilo. Zato so nujne zimske pnevmatike. Veliko vlogo imata namreč globina profila – ta mora znašati najmanj tri milimetre – in tlak v pnevmatikah, ki ga je treba preverjati vsaj enkrat mesečno.

Tlak pnevmatik in profil je treba pozimi preveriti večkrat

Dejstvo je, da so zadnja leta zime manj radodarne s snegom oziroma povprečni voznik po zasneženi cesti letno opravi manj kilometrov kot nekoč. Vse to vpliva na vozno prakso, izkušnje in sposobnost prilagajanja, kadar zapade sneg.

Pri tem je treba poudariti, da marsikateri voznik spregleda pomen tlaka in tudi ustrezno globino profila. Tlak pnevmatike se spreminja in močno vpliva na vozne lastnosti, zakonski trije milimetri profila pa bodo na zasneženi cesti le težko opravili svojo nalogo. Oprijem pnevmatik z zniževanjem globine profila eksponentno pada. Če je profila novembra še komaj dovolj, bo v prvih mesecih novega leta bržkone že padel pod zakonsko dovoljeno mejo. Mnoge sosedne države pri pnevmatikah zahtevajo vsaj štiri milimetre profila.

Poleg ustrezne opreme je takrat najpomembneje prilagoditi varnostno razdaljo, zavijati in zavirati manj agresivno kot na suhi cesti in še bolje opazovati promet okrog sebe.

Pa še opozorilo: meglenko je dovoljeno prižgati šele takrat, ko vidljivost pade pod 50 metrov.

Že imate zimske pnevmatike?

Vsako leto je aktualno tudi vprašanje izbire novih zimskih pnevmatik. Nekatere že združujejo odlične lasnosti v večini pogojev, a povsem vsestranske pnevmatike proizvajalci še niso izdelali. Pri izbiri je tako pomembno tudi prilagajanje pnevmatik lastnim voznim navadam – kdor se veliko vozi po avtocesti, bo iskal dobre pnevmatike za suho cesto. Za tistega, ki živi v višjeležečih naseljih, bodo lastnosti na snegu pomembnejše kot voznikom iz mest.

Kdaj lahko na letne pnevmatike namestimo verige?

Zakon o pravilih cestnega prometa v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta opremljena s predpisano zimsko opremo. Poleg tega pa morajo imeti vozila zimsko opremo tudi zunaj tega časovnega okvirja, če so zimske razmere. Torej takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo.

Pogoj so zimske pnevmatike na vseh kolesih ali letne pnevmatike v kombinaciji z ustrezno velikimi verigami v prtljažniku. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča – za pnevmatiko ostaja snežena sled.

Izjeme za nekatere Primorce

Izjema je priobalno območje Slovenije. Tam so tudi pozimi dovoljene le letne pnevmatike z globino profila vsaj tri milimetre.

Ne glede na prej navedene pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem območju Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike z globino glavnih kanalov dezena najmanj tri milimetre. Priobalno območje omejujejo obala Jadranskega morja, meja z Italijo, meja s Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):

R3 627–odsek 3761 Osp–Črni Kal, R1 208–odsek 1434 Črni Kal–Aver, R2 208–odsek 1059 Aver–Gračišče in R3 626–odsek 3726 Gračišče–Brezovica pri Gradinu.

Kadar voznik ne ogroža prometa, je globa mila

Globa za voznika, ki nima zimske opreme, znaša 40 evrov. Kadar zaradi tega ovira promet ali se ta celo zaustavi, sledi globa 500 evrov in še pet kazenskih točk. Pri pravnih osebah znaša globa tisoč evrov, za odgovorno osebo pa še dodatnih 120 evrov.

Kdor ustrezno ne očisti avtomobila (sneg, led …), lahko prejme 200 evrov globe. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.