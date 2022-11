Zimske pnevmatike z oznako M+S morajo imeti vsaj tri milimetre profila. To je zakonska meja, priporočljiva pa v snegu zagotovo ni. Foto: AMZS Od jutri bo na slovenskih cestah spet zakonsko obvezna uporaba zimske opreme. To so lahko ustrezne zimske pnevmatike ali pa kombinacija letnih pnevmatik in dodatnih snežnih verig ustreznih dimenzij.

Zimske pnevmatike morajo imeti vsaj tri milimetre profila. Globino je mogoče preveriti tudi s kovancem za en ali dva evra, pri katerih zlati rob meri prav tri milimetre. Predvsem zaradi vse toplejših zim pa je treba globino profila preveriti večkrat, saj vožnja pri toplejših temperaturah hitreje obrablja pnevmatike. Pri tem velja dodati, da je zakonsko predpisana meja treh milimetrov v zimskih razmerah le še pogojno sprejemljiva.

Ko profil pnevmatik pade pod polovico začetnega profila, se oprijem na snegu skokovito zmanjšuje. Prav kombinacija toplejših zimskih mesecev, ki "brusijo" zimske gume, in nenadnih snežnih padavin lahko pripelje do nevšečnosti na cesti.

Pazite na uporabo meglenk

"Pnevmatike so edini stični del vozila z voziščem, zato moramo poskrbeti, da bo ta vedno optimalen. Poletne pnevmatike ne omogočajo optimalnega oprijema cestišča, kar je še posebej izraženo ob nižjih temperaturah in na spolzkem cestišču. Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vožnjo skozi ovinke," poudarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP).

Še posebej ob zasneženi cesti je treba voziti mirneje, manj sunkovito in upoštevati daljšo zavorno pot. Predvsem v megli izpostavljamo nujnost ustrezne varnostne razdalje in tudi vklop meglenk, ki so dovoljene šele takrat, ko vidljivost pade pod 50 metrov. V takih razmerah je največja dovoljena hitrost 50 kilometrov na uro.

Osem nasvetov pred zimsko sezono:



1. Pospeševanje, zavijanje in zaviranje z vozilom je močno odvisno od oprijema pnevmatik z voziščem, zato vedno zagotovite, da so vaše pnevmatike v dobrem stanju in imajo ustrezen tlak.



2. Varnostno razdaljo je v zimskem času priporočljivo povečati. Pomembno je tudi, da poskrbite za zadostno bočno razdaljo ob morebitnem prehitevanju pešca ali kolesarja, pri tem pa pazite, da ga ne poškropite s snežno brozgo ali vodo, ki zastaja na vozišču.



3. Tehnika zaviranja na mokrem, zasneženem ali poledenelem cestišču naj bo prilagojena razmeram. Nenadno zaviranje in zavijanje povzroči, da lahko pnevmatike izgubijo že tako slab oprijem na cesti, s tem pa lahko vozilo zdrsi. Na zasneženem in poledenelem vozišču se je težje ustaviti v sili, prav tako se lahko pot ustavljanja podaljša.



4. Vožnja v megli je pozimi zelo pogosta in izredno poslabša vidljivost. Meglenke so dovoljene, ko je vidljivost manjša od 50 metrov, takrat pa je največja dovoljena hitrost 50 kilometrov na uro. Ob zmanjšani vidljivosti se praviloma uporablja zasenčene žaromete ali meglenke (ali kombinacijo teh žarometov). Bodite pozorni pri uporabi meglenk, saj lahko preostale voznike z njimi zaslepite. Zadnje meglenke izklopite, ko se vam zadaj na vidni razdalji približa vozilo in ko se vidljivost izboljša. Sprednje meglenke vam med vožnjo podnevi ne koristijo, so pa koristne med vožnjo v megli ponoči. Tudi takrat pa bodite pozorni, da z njimi ne slepite drugih voznikov.



5. Brezhibno delovanje zavor je nujno za varno vožnjo, zato redno preverjajte raven zavorne tekočine, zamenjate pa jo najmanj vsaki dve leti.



6. Z vozila očistite sneg in led, preden se odpravite na pot. Pozimi se vidljivost zaradi sneženja in rosenja zelo poslabša. Očiščena stekla omogočajo primerno vidljivost, zato je treba preveriti izrabljenost metlic brisalcev vetrobranskega stekla in jih po potrebi zamenjati. Treba je tudi preveriti, ali imamo v rezervoarju za vodo zimsko čistilo za steklo, ki preprečuje zmrzovanje stekla ob njegovi uporabi.



7. Snežne verige zagotavljajo najboljši oprijem za ekstremne zimske razmere, kot je močno sneženje. Če so potrebne oziroma obvezne, morajo biti na pogonskih kolesih. Bodite pozorni na cestne odseke, označene s prometnim znakom Uporaba snežnih verig, kjer morate obvezno uporabiti snežne verige. Z nameščenimi verigami vozite največ 50 kilometrov na uro.



8. Preverite informacije o stanju na cestah, preden se odpravite na pot, saj se boste tako izognili morebitnim zastojem. Od doma odidite pravočasno, da se izognete vožnji v časovni stiski, saj nas ta lahko sili v tvegano vožnjo. Vožnja v jesenskih in zimskih razmerah, še posebej po spolzkem, poledenelem in zasneženem vozišču, je lahko zelo zahtevna in od voznika zahteva veliko večjo osredotočenost na vožnjo.