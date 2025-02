V zadnjih treh letih se je zaradi neustrezne varnostne razdalje zgodilo 5.710 prometnih nesreč. Pri tem je ena oseba umrla, 71 se jih je težje, 2.483 pa lažje poškodovalo.

Ker na trgu poleg merilnikov hitrosti že nekaj časa obstajajo tudi merilniki varnostne razdalje, so pri Agenciji za varnost prometa (AVP) pilotno kupili tri takšne sodobne opozorilne sisteme. Glede na statistiko prometnih nesreč in na povprečni letni dnevni promet jih bodo postavili na tri izbrane, prometno najbolj kritične točke v Sloveniji.

Foto: AVP

Sistem sestavljata dva sklopa, in sicer kamera z računalnikom in prikazovalnik, ki je od kamere oddaljen približno sto metrov.

Kamera najprej v navideznem vnaprej določenem polju zazna vozilo, ki potem znotraj poligona prevozi navidezno premico.

Sistem nato z računalnikom zazna in izračuna čas, ki preteče med prvim in drugim vozilom, ki prevozita to navidezno premico.

Če je ta krajši od dveh sekund, potem prikazovalnik (zaslon) takoj pokaže, da varnostna razdalja ni ustrezna, in obratno.

Na ta način dovolj zgovorno (s piktogramom) ustrezno opozori voznika, da mora razdaljo povečati, oziroma ga pohvali, če je ustrezna.

"Sistem poleg tega, da voznike opozarja na ustrezno razdaljo, tudi beleži in hrani izmerjene rezultate, ki so potem naročniku na voljo za statistično obdelavo oziroma osnova za morebitne druge infrastrukturne ukrepe za umirjanje prometa. Vsi zbrani podatki so anonimizirani," sporočajo z AVP.

Je sistem dolgoročno učinkovit?

Nekaj podobnih prikazovalnikov v Sloveniji že deluje, dodajo pri AVP. Njihovo partnersko podjetje je tako iz podatkov, ki so na voljo, zaznali, da se je varnostna razdalja v prvih mesecih povečala za 30–35 odstotkov, pozneje pa je učinkovitost nekoliko upadla. Še vedno pa ocenjujejo, da se je varnostna razdalja povečala za kakšno četrtino, kar pri AVP ocenjujejo kot premik v pravo smer.

Foto: AVP