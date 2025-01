Izjemna ponudba novih vozil Hyundai z ugodnim financiranjem

Kupujete novo vozilo? Hyundai ob nakupu novega avtomobila te dni ponuja ugodnosti, ki jih preprosto ne gre spregledati: akcijski prihranki do 5.000 evrov, možnost financiranja že od 133 evrov na mesec in komplet zimskih pnevmatik za samo 1 evro. Takšna priložnost je prej redkost kot pravilo, zato je prav zdaj čas, da si zagotovite vozilo, ki bo združilo vaša pričakovanja z izjemno ponudbo. Ne odlašajte, saj akcija velja le do razprodaje zalog.

Foto: Hyundai

Hyundai v sklopu akcije "Kdaj, če ne zdaj!" ponuja izjemno priložnost za vse, ki sanjate o novem avtomobilu. S široko paleto modelov, ki zadovoljijo najrazličnejše okuse in potrebe, Hyundai navdušuje z vrhunsko kakovostjo, napredno tehnologijo in sodobnim dizajnom.

Od mestnih malčkov, kot je Hyundai i10, do družinskih SUV, kot sta TUCSON in SANTA FE, ter inovativnih električnih modelov, kot je IONIQ 5, Hyundai prinaša vozila, ki združujejo zmogljivost, varnost in izjemno vozno udobje.

Hyundai ponuja izjemne ugodnosti, ki jih ne smete zamuditi! Ob nakupu novega vozila lahko izkoristite financiranje že od 133 evrov na mesec, prejmete popust do 5.000 evrov in 4 zimske pnevmatike za samo 1 evro. Popolna priložnost za varčen in brezskrben začetek novih voznih doživetij.

Hyundai v okviru akcije "Kdaj, če ne zdaj!" ponuja širok nabor modelov, prilagojenih različnim potrebam in željam kupcev.

Ta kompakten mestni avtomobil združuje okretnost in prostornost. Opremljen je z naprednimi varnostnimi sistemi, kot je sistem za zaviranje v sili (FCA), ter sodobnim infozabavnim sistemom z 8-palčnim zaslonom na dotik in navigacijo. Klimatska naprava in kamera za vzvratno vožnjo mu zagotavljata dodatno udobje in varnost.

Zdaj že od 133 evrov na mesec in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Sodoben in prostoren hatchback Hyundai i20 ponuja napredno tehnologijo in varnostne funkcije. Poleg sistema za zaviranje v sili (FCA) voznike navdušuje še z 10,25-palčnim zaslonom na dotik z navigacijo in parkirnimi senzorji zadaj. K še udobnejši vožnji prispeva tudi kamera za vzvratno vožnjo.

Zdaj že od 158 evrov na mesec, s prihrankom do 2.000 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Hyundai i30 je elegantno oblikovan kompakten avtomobil, ki navdušuje s svojo zmogljivostjo in učinkovitostjo. Tudi ta je opremljen z naprednimi varnostnimi sistemi ter sodobnim infozabavnim sistemom z velikim zaslonom na dotik. Klimatska naprava, kamera za vzvratno vožnjo in parkirni senzorji so le nekatere izmed številnih prednosti vozila, ki voznikom zagotavljajo dodatno udobje in varnost.

Zdaj že od 185 evrov na mesec, s prihrankom do 3.000 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Ta kompaktni crossover z drznim dizajnom je idealen tako za mestno kot tudi podeželsko vožnjo. Izstopa z dvignjeno vozno pozicijo, prostornostjo in nizko porabo goriva. Opremljen je z naprednimi varnostnimi funkcijami in sodobno tehnologijo za udobno vožnjo.

Zdaj že od 165 evrov na mesec, s prihrankom do 2.500 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Sodoben in dinamičen SUV Hyundai KONA je z naprednimi tehnologijami in varnostnimi funkcijami primeren za mestno vožnjo in raziskovanje brezpotij. Poglede privablja z drznim dizajnom, ki združuje športen in praktičen vidik vozila. Zaradi visokega položaja sedenja vozniku omogoča odličen pregled nad cesto, medtem ko lahko drugi potniki uživajo v izjemno prostorni in udobni notranjosti.

Zdaj že od 215 evrov na mesec, s prihrankom do 3.000 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Hibridna različica Kone združuje učinkovitost električnega pogona in praktičnost bencinskega motorja. Zasnovana je za nižje emisije in manjšo porabo goriva, hkrati pa ohranja vse prednosti SUV segmenta vozila.

Zdaj že od 275 evrov na mesec, s prihrankom do 2.500 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Hyundai TUCSON je prostoren SUV z naprednimi asistenčnimi sistemi in sodobno tehnologijo, ki ponuja visok standard udobja in varnosti za vso družino. Paket opreme Trend ponuja napredne varnostne funkcije, kot je nadzor mrtvega kota, dvopodročno samodejno klimatsko napravo za večje udobje in moderno tehnologijo BlueDrive za učinkovitejšo vožnjo.

Zdaj že od 255 evrov na mesec, s prihrankom do 3.000 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Hyundai TUCSON Premium voznikom ponuja luksuzno notranjost z vrhunsko opremo, visokokakovostnimi materiali, večji 10,25-palčni zaslon z navigacijo, ogrevane in prezračevane sedeže ter tripodročno klimatsko napravo, ki zagotavlja še več udobja in prestiža.

Zdaj že od 317 evrov na mesec, s prihrankom do 3.000 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Hibridni TUCSON tako kot njegove različice z motorji na notranje izgorevanje ponuja izjemno udobje vožnje, moč in učinkovitost, a ob vsem tem tudi znižuje emisije in je tako še posebej primeren za vse, ki si želijo prispevati k čistejšemu okolju. Idealen je za okoljsko ozaveščene voznike, ki iščejo zmogljiv SUV z napredno tehnologijo in visoko stopnjo varnosti.

Zdaj že od 370 evrov na mesec, s prihrankom do 3.000 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Tudi priključno-hibridni TUCSON omogoča vožnjo na elektriko z nižjimi emisijami, ob tem pa ohranja zmogljivost in praktičnost. Poleg drugih prednosti, ki jih ponujajo vozila TUCSON, različica PHEV omogoča še možnost polnjenja baterije za daljšo električno vožnjo.

Zdaj že od 415 evrov na mesec, s prihrankom do 5.000 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

S svojim privlačnim dizajnom ta družinski SUV privablja številne poglede, lastnike pa navdušuje tudi z udobno notranjostjo in zmogljivim hibridnim pogonom. Ponuja visoko raven varnosti in prostornost tudi za daljša potovanja. Opremljen je z napredno tehnologijo, ki zagotavlja intuitivno vožnjo, izboljšano učinkovitost in optimalno udobje. Z naprednimi asistenčnimi sistemi in prilagodljivo notranjostjo je popoln za družine, ki so rade na poti.

Zdaj že od 590 evrov na mesec in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Priključno-hibridna različica se od hibridne loči z možnostjo vožnje na električni pogon, kar omogoča nižje emisije in tiho vožnjo na daljših razdaljah. Ima večjo baterijo, ki omogoča daljši električni doseg, hkrati pa ohranja vse prednosti hibridne različice, kot so zmogljivost, prostornost in napredna tehnologija.

Zdaj že od 605 evrov na mesec in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Izjemni prihranki tudi ob nakupu električnih vozil

Če razmišljate o prehodu na električno mobilnost, je zdaj pravi trenutek. Hyundai v tej izjemni akciji ponuja tudi napredna električna vozila, ki združujejo vrhunsko tehnologijo, impresiven doseg in prihranke, ki jih predstavljamo v nadaljevanju in jih enostavno ne gre spregledati.

Hyundai ponuja izjemne ugodnosti tudi ob nakupu novega električnega vozila, saj vam ponujajo financiranje že od 275 evrov na mesec, popust do 11.550 evrov in 4 zimske pnevmatike za samo 1 evro.

KONA Electric je kompaktni SUV, ki združuje sodoben dizajn in impresiven električni doseg. Ponuja hitro polnjenje, tiho vožnjo in napredno tehnologijo za brezskrbno mobilnost. Idealen je za mestne in daljše poti, hkrati pa ohranja vse prednosti segmenta SUV.

Zdaj že od 275 evrov na mesec, s prihrankom do 9.620 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

IONIQ 5 je futurističen električni crossover z drznim dizajnom, hitrim polnjenjem in izjemnim dosegom. Ponuja prostorno in tehnološko napredno notranjost ter inovativne funkcije, kot so dvosmerno polnjenje in napredni asistenčni sistemi.

Zdaj že od 350 evrov na mesec, s prihrankom do 11.550 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

IONIQ 6 je elegantna električna limuzina, zasnovana za maksimalno aerodinamičnost in učinkovitost. Odlikujejo jo dolg električni doseg, luksuzna notranjost in napredna povezljivost, ki zagotavljajo vrhunsko udobje in sodobno mobilnost.

Zdaj že od 345 evrov na mesec, s prihrankom do 10.530 evrov in 4 zimskimi gumami za samo 1 evro.

Foto: Hyundai