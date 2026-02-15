Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Nedelja,
15. 2. 2026,
22.33

Intervju z Niko Vodan

Nika Vodan: Zaradi Nike sem nasmejana, sicer bi lahko zdaj jokala

Od našega poročevalca iz Predazza

Nika Vodan je začutila olajšanje po zadnjem skoku na olimpijskih igrah.

Nika Vodan je začutila olajšanje po zadnjem skoku na olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Zlata medalja na tekmi mešanih ekip je Niki Vodan prinesla veliko zadoščenje po vseh težavah pred nastopom, ko je bila, kot pravi sama, glava povsem polna. Še dodatno pa jo je razbremenil njen zadnji skok na olimpijskih igrah na veliki skakalnici v Predazzu. Za trenutek je pozabila tudi na nevšečnosti s kolenom. "Moje igre bi ocenila z oceno 10/10," je bila po zaključni tekmi na igrah vidno nasmejana, dodatno veselje pa ji je prineslo bronasto odličje mlajše reprezentančne kolegice Nike Prevc.

Ko ste pristali pri zadnjem skoku na posamični tekmi na veliki skakalnici, je bilo jasno videti vaše zadovoljstvo. Z njim ste se na koncu zavihteli med elitno deseterico in končali tekmovanje na devetem mestu.  Ali je bil ta skok po vseh težavah za dušo?

Končno en skok. Tudi sama sem v izteku rekla, zakaj ni bilo tega skoka že prej. Zgodijo se napake, žal. Načeloma je bil skok v prvi seriji boljši kot pri poskusnem, ampak je bil veter malo manj naklonjen meni, kar se na tej skakalnici takoj pozna. Hitro te tepe. Hitro pristaneš visoko na hrbtišču. Še veliko sem iz skoka izvlekla, kar me veseli, da sem bila še blizu deseterice. Na koncu pa sem napadala v deseterico in mi je to uspelo.

Končno, si je mislila Nika Vodan po zadnjem skoku na veliki skakalnici v Predazzu. | Foto: Guliverimage Končno, si je mislila Nika Vodan po zadnjem skoku na veliki skakalnici v Predazzu. Foto: Guliverimage Kako je funkcioniralo koleno, s katerim ste imeli težave na treningu?

Danes sem ga že celoten dan čutila. Bolečina se je stopnjevala, ampak glede na zadnji skok bi lahko rekli, da me ni bolelo. Vendar adrenalin naredi svoje. Ko bo popustil, bo tudi koleno začelo malce bolj boleti. Naredili bomo vse terapije, da odpravimo bolečine. Načeloma sem se danes zelo dobro počutila, stala brez bolečin in šla umirjeno v tekmo.

Medalje Nike Vodan na zimskih olimpijskih igrah

  • Zlata medalja na tekmi mešanih ekip (Peking 2022)
  • Zlata medalja na tekmi mešanih ekip (Milano-Cortina 2026)
  • Bronasta posamična medalja na srednji skakalnici (Peking 2022)

Boste šli na preventivni pregled in koleno morda tudi slikali, ko pridete domov?

Ni potrebe za slikati. Pojavlja se ista napaka kot na vseh tekmovanjih. Malce je koleno preveč obremenjeno. Rabi počitek. Veliko tekem se je nabralo. Pozna se. Vse te poškodbe, ki so pretekle, tudi vreme vpliva na njih. Ne, ne bo potrebnega slikanja. Delali bomo s fizioterapijami, kot smo do zdaj. Koleno potrebuje le počitek.

Svoje igre ocenjuje z oceno 10/10. | Foto: Guliverimage Svoje igre ocenjuje z oceno 10/10. Foto: Guliverimage

Kako ste bili veseli medalje Nike Prevc, ki je na koncu na veliki napravi osvojila bronasto odličje in domov odhaja s kompletom medalj?

Zelo vesela sem bila. Zato sem tudi zdaj nasmejana, sicer bi lahko zdaj jokala. Zelo sem srečna za njo. Načeloma odhaja domov s šopkom rož. Vse tri barve medalj ima. Mislim, da je lahko srečna. Še bodo priložnosti, mlada je še. Štiri leta hitro minejo.

Domov odhaja z zlato medaljo ne tekmi mešanih ekip. | Foto: Guliverimage Domov odhaja z zlato medaljo ne tekmi mešanih ekip. Foto: Guliverimage

Če potegnete črto čez vaše nastope na olimpijskih igrah ... Domov se vračate z zlato medaljo s tekme mešanih ekip.

10/10. Vesela sem. Z zlatom odhajam domov. To je bil eden glavnih ciljev. Komaj čakam, da jo pokažem celi vasi.

