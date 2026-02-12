Je sončna elektrarna preteklost?

Samooskrba z električno energijo je v zadnjih letih doživela velik razcvet. A hkrati se je tudi zelo spremenila. Spremenil se je način obračunavanja omrežnine, spremenila se je vloga koničnih moči, spremenila so se pravila igre. In prav zato danes ni več dovolj, da imamo zgolj sončno elektrarno. Se sprašujete, zakaj? Ključno vprašanje ni več, koliko energije proizvedemo, temveč kako in kdaj jo uporabljamo. Brez pametnega upravljanja energija hitro izgubi del svojega potenciala, prihranki so manjši, stroški omrežnine višji, sistem pa ne izkorišča vseh možnosti, ki jih tehnologija omogoča. Tu v ospredje stopi pametno omrežje SG Connect, osrednja točka sodobne samooskrbe.

Kaj je SG Connect? Pametno omrežje, ki vse poveže v celoto.

SG Connect podjetja NGEN ni še ena naprava pri sončni elektrarni, temveč celosten pametni sistem, ki poveže vse ključne elemente energetske samooskrbe v usklajeno celoto. V enem okolju tako združuje sončno elektrarno, hranilnik energije, pametne merilnike in števce, posamezne porabnike ter mobilno aplikacijo za nadzor in upravljanje.

Namesto ločenih komponent, ki delujejo vsaka po svoje, SG Connect omogoča, da sistem deluje usklajeno, pregledno in prilagojeno konkretnemu gospodinjstvu. To pomeni več nadzora, manj izgub in bistveno več možnosti za optimizacijo stroškov.

Od nadzora do optimizacije, kjer se začne prava razlika

Veliko uporabnikov danes že spremlja svojo porabo elektrike. Vedo, kdaj porabijo več in kdaj manj. A spremljanje samo po sebi še ne pomeni prihrankov.

Prava razlika se zgodi šele, ko sistem aktivno upravlja energijo:

znižuje konične moči,

prilagaja porabo strukturi omrežnine,

porazdeli porabo v časovno ugodnejša obdobja,

preprečuje nepotrebne obremenitve omrežja.

SG Connect podjetja NGEN omogoča prav to, prehod iz pasivnega nadzora v aktivno in avtomatizirano optimizacijo, ki se prilagaja dejanskemu načinu življenja uporabnika.

SG Brain: inteligentna nadgradnja znotraj SG Connect

Posebno vlogo znotraj sistema ima SG Brain, napredna funkcionalnost, ki v pametno omrežje vnaša element umetne inteligence. Čeprav je trenutno še ne industrijskih sistemih podjetja NGEN in še ni pri gospodinjstvih, bo SG Brain kot nadgradnja SG Connect vsako uro izdelala napoved delovanja sistema za naslednjih od 24 do 48 ur. Pri tem pa bo upoštevala:

cene električne energije za naslednji dan,

trenutno stanje hranilnika,

vremensko napoved in posledično proizvodnjo sončne elektrarne,

zgodovinske vzorce porabe posameznega objekta.

Na podlagi podatkov, ki jih pri svojem delovanju že sedaj upošteva SG Connect, to pametno omrežje samodejno optimizira polnjenje in praznjenje hranilnika: polni ga takrat, ko so cene nizke, in prazni, ko so cene na trgu visoke. Hkrati skrbi, da hranilnik deluje v optimalnem območju, kar podaljšuje njegovo življenjsko dobo.

Rezultat je uravnoteženo delovanje med kratkoročnimi prihranki in dolgoročno vzdržnostjo sistema, brez potrebe po ročnem upravljanju.

SG Connect v praksi: številke, ki odražajo prednosti

Tehnologija ima pravi pomen šele takrat, ko jo preverimo v praksi in s tem resnično razumemo. Zato spodaj predstavljamo dva konkretna primera, pri katerih smo izračunali razliko v primeru, da gospodinjstvo nima pametnega sistema, in v primeru, ko gospodinjstvo uporablja hibridno sončno elektrarno s pametnim omrežjem SG Connect.

Gre za realistične scenarije, s katerimi se lahko primerja marsikatero slovensko gospodinjstvo. Primerjava je še posebej zanimiva, če imate danes manjšo porabo, a razmišljate o električnem vozilu, ki bi lahko vašo porabo v kratkem močno povečalo.

Spodnje cene so navedene z ddv. Za dodatno razlago, pojasnila ali željo po individualnem izračunu pa se lahko vedno obrnete na: prodaja@ngen.si.

Primer 1: Gospodinjstvo z letno porabo 8.600 kWh

Stanje brez hibridnega sistema in pametnega upravljanja

Letna poraba 8.600 kWh:

stroški distribucijskega operaterja z vključenimi prispevki: 477 evrov

stroški dobavitelja električne energije: 1.143 evrov

skupni letni strošek električne energije: približno 1.620 evrov

Stanje po vgradnji sistema SG Connect

Po vgradnji sončne elektrarne in hranilnika ter z uporabo SG Connect (z rezanjem konic na približno 3 kW):

letna omrežnina za prenos 3.250 kWh: 68,65 evra

stroški obračunske moči in prispevki: 103,64 evra

skupni letni strošek električne energije po vgradnji sistema: 172,29 evra

Ob investiciji 8.425 evrov (z DDV in po odšteti subvenciji) to pomeni letni prihranek 1.447,71 evra in povračilno dobo približno pet let.

Primer 2: Gospodinjstvo z letno porabo 12.000 kWh

Povečana poraba elektrike je realnost vse več gospodinjstev in je lahko posledica naknadne odločitve za električno vozilo, toplotno črpalko, savno in druge porabnike, ki lahko hitro dvignejo letni odjem električne energije. Tako lahko, če ste do zdaj imeli letno porabo 8.600 kWh, to z električnim vozilom povečate na 12.000 kWh. Zato poglejmo še primer za povečano porabo.

Stanje brez pametnega sistema

Letna poraba 12.000 kWh:

stroški distribucijskega operaterja z vključenimi prispevki: 611 evrov

stroški dobavitelja električne energije: 1.594,30 evra

skupni letni strošek: približno 2.205,30 evra

Stanje s sistemom SG Connect

Po vgradnji sistema in z rezanjem konic na 3 kW:

omrežnina za prenos 5.500 kWh: 115 evrov

stroški obračunske moči in prispevki: 103,64 evra

strošek preseženega netiranja: približno 150 evrov

skupni letni strošek električne energije: 368,64 evra

Letni prihranek v tem primeru znaša 1.836,66 evra, kar pomeni konservativno povračilno dobo okoli štiri leta.

Zakaj je sončna elektrarna s pametnim omrežjem SG Connect boljša od klasične?

Brez pametnega omrežja je nadzor nad porabo električne energije omejen, konične moči so praviloma višje, s tem pa tudi obremenitev omrežnine. Sončna elektrarna ne omogoča samodejne optimizacije, zato uporabnik težko izkoristi vse prednosti, ki jih ponuja sodobna samooskrba.

Z uporabo sistema SG Connect in nadgradnje SG Brain se poraba električne energije upravlja aktivno in premišljeno. Sistem samodejno reže konice, porabo prilagaja realnim cenam energije in s tem omogoča avtomatizirane prihranke ter dolgoročno stabilno in učinkovito delovanje celotnega energetskega sistema.

Brez pametnega omrežja danes samooskrba nima več pravega učinka

Primeri jasno kažejo, da so največji prihranki doseženi takrat, ko sončna elektrarna ni samostojna rešitev, temveč del pametnega energetskega sistema. SG Connect je skupni imenovalec vseh primerov, kjer samooskrba doseže svoj polni potencial.

Tehnologija obstaja. Podatki so jasni. Razlika je očitna pri stroških, kot so nam pokazale številke. Prav o tem so spregovorili tudi številni zadovoljni uporabniki podjetja NGEN, ki so z bralci Siol.net delili svoje zgodbe:

Še vedno veljata akciji za nove in obstoječe naročnike NGEN STAR in NGEN STAR LITE

Izjemna akcijska cena hranilnika v višini 3.275 evrov z DDV ne velja le za tiste, ki svojo sončno elektrarno že imajo, temveč tudi za vse, ki jo šele načrtujejo.

Kaj vključujeta paketa Ngen Star in Ngen Star Lite?

