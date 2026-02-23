Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
15.15

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 15.15

Zaradi snegoloma še vedno nekaj težav na elektroomrežju v Šentilju in Halozah

Avtorji:
A. P. K., STA

snežna ujma, sneg, snegolom, elektrika | Sanacija posledic izrednega sneženja in snegoloma po njihovem poteka uspešno in skladno z načrti. V zadnjih dneh so, dodajajo, z intenzivnim delom ekip Elektra Maribor ob podpori Elektra Ljubljana, Elektra Celje, Elektra Primorska, Elektra Gorenjska in sistemskega operaterja Eles dosegli pomemben napredek pri odpravi napak. | Foto Elektro Maribor

Sanacija posledic izrednega sneženja in snegoloma po njihovem poteka uspešno in skladno z načrti. V zadnjih dneh so, dodajajo, z intenzivnim delom ekip Elektra Maribor ob podpori Elektra Ljubljana, Elektra Celje, Elektra Primorska, Elektra Gorenjska in sistemskega operaterja Eles dosegli pomemben napredek pri odpravi napak.

Foto: Elektro Maribor

Zaradi celovitih sanacij posledic petkovega snegoloma je bilo ob 13. uri na severovzhodu Slovenije brez električne energije še okoli 500 uporabnikov, so sporočili iz Elektra Maribor. Gre predvsem za posamezne, razpršene primere na območju Šentilja in Haloz, kjer je bil snegolom najobsežnejši, teren pa je zaradi zahtevnih razmer težje dostopen.

Kot so sporočili iz mariborskega elektrodistributerja, okoli 500 delavcev na terenu nadaljuje sanacijo poškodb na omrežju, da bi vsem uporabnikom v najkrajšem mogočem času ponovno zagotovili napajanje z električno energijo.

Sanacija poteka uspešno in skladno z načrti

Sanacija posledic izrednega sneženja in snegoloma po njihovem poteka uspešno in skladno z načrti. V zadnjih dneh so, dodajajo, z intenzivnim delom ekip Elektra Maribor ob podpori Elektra Ljubljana, Elektra Celje, Elektra Primorska, Elektra Gorenjska in sistemskega operaterja Eles dosegli pomemben napredek pri odpravi napak.

Vse transformatorske postaje na srednjenapetostnem omrežju so vključene in obratujejo, pri čemer se tri na lokacijah Haloze–Gorenjski Vrh, Haloze–Pestike ter Plač začasno napajajo z agregati, ki zagotavljajo stabilno oskrbo do dokončne odprave poškodb na dovodnih vodih.

Agregate namestili pri najbolj kritičnih uporabnikih

V sodelovanju s civilno zaščito so agregate namestili tudi pri najbolj kritičnih uporabnikih, kot so vodovodni sistemi, domovi za starejše in posamezniki, ki so zaradi zdravstvenih razlogov življenjsko odvisni od električne energije.

"Ekipe bodo tudi danes nadaljevale delo na vseh preostalih lokacijah. Sanacija poteka neprekinjeno, prednostno pa odpravljamo okvare, ki posameznim uporabnikom še onemogočajo napajanje," so sporočili iz podjetja, kjer se vsem sodelavcem in ekipam drugih podjetij zahvaljujejo za izjemno predanost in strokovnost, uporabnikom pa za potrpežljivost in razumevanje.

Vseh napak na omrežju danes še ne bo mogoče odpraviti

Ob tem poudarjajo, da vseh napak na omrežju danes še ne bo mogoče odpraviti. Na nizkonapetostnem omrežju je namreč še vedno prisotnih več okvar, hkrati pa jih odjemalci še naprej obveščajo o novih poškodbah, ki jih ekipe sproti evidentirajo in odpravljajo.

