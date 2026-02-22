Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
9.28

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nafta električna energija Robert Fico Viktor Orban Volodimir Zelenski

Nedelja, 22. 2. 2026, 9.28

0 minut

Ukrajina Madžarsko in Slovaško obtožuje izsiljevanja

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Volodimir Zelenski | Madžarska in Slovaška sta Ukrajini v soboto zagrozili z novimi ukrepi zaradi prekinitve tranzita ruske nafte po naftovodu Družba. | Foto Reuters

Madžarska in Slovaška sta Ukrajini v soboto zagrozili z novimi ukrepi zaradi prekinitve tranzita ruske nafte po naftovodu Družba.

Foto: Reuters

Ukrajina je v soboto Madžarsko in Slovaško obtožila izsiljevanja, potem ko sta zagrozili, da ji bosta prekinili oskrbo z električno energijo, če Kijev ne bo obnovil tranzita ruske nafte po naftovodu Družba, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Izjave Budimpešte in Bratislave so provokativne, neodgovorne in ogrožajo energetsko varnost celotne regije," je v soboto opozoril ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Kot je dodal, Kijev razmišlja o aktiviranju mehanizma zgodnjega opozarjanja v okviru pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo.

Ukrajina prekinila tranzit ruske nafte

Madžarska in Slovaška sta Ukrajini v soboto zagrozili z novimi ukrepi zaradi prekinitve tranzita ruske nafte po naftovodu Družba.

Tranzit je bil prekinjen 27. januarja, ko je bil po navedbah Kijeva v ruskem napadu poškodovan del infrastrukture. Ukrajinski operater je sporočil, da popravila še potekajo.

Slovaški premier Robert Fico je v soboto napovedal, da bodo prekinili dobavo električne energije Ukrajini, če Kijev do ponedeljka ne bo znova omogočil tranzita nafte proti Slovaški. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa je dejal, da Budimpešta ne bo podprla že dogovorjenega posojila EU Kijevu, dokler ne bo obnovljen tranzit nafte proti Madžarski. Podobno je madžarski premier Viktor Orban Ukrajino obtožil politično motivirane ustavitve dobav in zagrozil z blokado evropske finančne pomoči, poroča DPA.

Robert Fico Viktor Orban
Novice Stopnjevanje konflikta Slovaške in Madžarske z Ukrajino: Izklopili vam bomo elektriko
nafta električna energija Robert Fico Viktor Orban Volodimir Zelenski
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.