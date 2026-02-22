Ukrajina Madžarsko in Slovaško obtožuje izsiljevanja

Ukrajina je v soboto Madžarsko in Slovaško obtožila izsiljevanja, potem ko sta zagrozili, da ji bosta prekinili oskrbo z električno energijo, če Kijev ne bo obnovil tranzita ruske nafte po naftovodu Družba, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Izjave Budimpešte in Bratislave so provokativne, neodgovorne in ogrožajo energetsko varnost celotne regije," je v soboto opozoril ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Kot je dodal, Kijev razmišlja o aktiviranju mehanizma zgodnjega opozarjanja v okviru pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo.

Ukrajina prekinila tranzit ruske nafte

Madžarska in Slovaška sta Ukrajini v soboto zagrozili z novimi ukrepi zaradi prekinitve tranzita ruske nafte po naftovodu Družba.

Tranzit je bil prekinjen 27. januarja, ko je bil po navedbah Kijeva v ruskem napadu poškodovan del infrastrukture. Ukrajinski operater je sporočil, da popravila še potekajo.

Slovaški premier Robert Fico je v soboto napovedal, da bodo prekinili dobavo električne energije Ukrajini, če Kijev do ponedeljka ne bo znova omogočil tranzita nafte proti Slovaški. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa je dejal, da Budimpešta ne bo podprla že dogovorjenega posojila EU Kijevu, dokler ne bo obnovljen tranzit nafte proti Madžarski. Podobno je madžarski premier Viktor Orban Ukrajino obtožil politično motivirane ustavitve dobav in zagrozil z blokado evropske finančne pomoči, poroča DPA.