Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
11.21

V Mariboru še vedno velja opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja

snegolom | Foto STA/PGD Bistrica ob Dravi

Foto: STA/PGD Bistrica ob Dravi

Mestna občina Maribor občane opozarja, naj se do preklica ne zadržujejo na zelenih površinah in trgih, v mestnem parku ter na drugih parkovnih površinah in gozdnih območjih. Po petkovem obilnem sneženju ostaja povečana nevarnost lomljenja vej in podiranja dreves, so danes sporočili z občine. Občane prosijo za dodatno previdnost.

Veliko drevja je napokanega, zato se lahko že ob prvem močnejšem vetru znova začne lomiti. Dodatno tveganje predstavljajo razmočena tla, zaradi česar je povečana nevarnost podrtja dodatnih dreves.

Opozarjajo tudi na previdnost pri hoji mimo stavb, saj s streh lahko pada sneg.

Terenske ekipe Elektra Maribor danes nadaljujejo odpravljanje težav, potem ko je petkova snežna ujma močno poškodovala distribucijsko omrežje na severovzhodu države.

Kot je razvidno s spletne strani Elektra Maribor, so skoraj vsem odjemalcem uspešno obnovili oskrbo z elektriko. Brez elektrike jih je še manj kot sto na območju Haloz.

Po snežni ujmi, ko je bilo na severovzhodu države nekaj časa brez elektrike celo več kot 70 tisoč odjemalcev, so se tako razmere večinoma normalizirale.

