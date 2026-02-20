Vreme povzroča obilo težav

Močno sneženje in zahtevne vremenske razmere v teh dneh povzročajo obilo težav po Sloveniji in tudi v sosednjih državah, kjer prihaja do motenj v prometu, oskrbi in vsakdanjem življenju. Dogajanje pozorno spremljamo, saj so razmere na nekaterih območjih zelo resne. Na širšem območju Elektra Maribor je zaradi izpadov brez električne energije ostalo okoli 30.000 odjemalcev, kar vpliva tudi na oskrbo s pitno vodo in avtobusni promet, medtem ko sneg povzroča številne nevšečnosti tudi drugim udeležencem v prometu. Tudi na območju Elektra Celje je brez napajanja več kot 8.000 uporabnikov. Zaradi velike količine težkega in mokrega snega obstaja povečana nevarnost lomljenja vej in padanja dreves, zato pristojni občane opozarjajo, naj se ne zadržujejo na zelenih površinah in naj ravnajo previdno.