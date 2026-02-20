Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Petek,
20. 2. 2026,
12.00

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
tragedija Avstrija zimske razmere smrtne žrtve

Petek, 20. 2. 2026, 12.00

1 ura, 27 minut

Tragična nesreča pri severnih sosedih

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Avstrija, sneg, snežni plug | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Zimske razmere vladajo tudi v večjem delu Avstrije. Med odstranjevanjem snega v Zgornji Avstriji se je zgodila smrtna nesreča, v kateri naj bi delavec zimske službe s snežnim plugom povozil mlajšega kolega, poroča Kronen.

Obilno sneženje v delih Avstrije sicer ni povzročilo hujših prometnih nesreč, a se je zjutraj v Ebelsbergu, južnem predmestju Linza, zgodila tragična nesreča. Delavec zimske službe naj bi s snežnim plugom povozil kolega, ki je na kraju umrl.

Po prvih poročilih je zjutraj okoli 7.30 delavec zimske službe med čiščenjem snega v stanovanjskem naselju s snežnim plugom povozil in smrtno poškodoval sodelavca. Med delom naj bi zapeljal po stopnicah.

Poškodovanega 29-letnika so reševalci lahko le še razglasili za mrtvega.

Natančen vzrok nesreče trenutno ni znan. Delavec, ki je povzročil nesrečo, je utrpel šok, zato ga je v oskrbo prevzela krizna intervencijska ekipa.

Nesreča v gorah, snežni plaz
Novice Smrtonosna zimska sezona: pod snežnimi plazovi umrli trije ljudje
Sneg v Avstriji, kaos
Novice Kaotične razmere tudi v Avstriji: zaprto dunajsko letališče, plaz zasul avtobus
Sneg v Mariboru
Novice Na širšem območju Maribora razglasili izredne razmere
Kaštel, veter, dež, neurje, Hrvaška
Novice Drama na Hrvaškem: Dalmacija pod vodo, otoki odrezani od celine #video
Sneženje na Pokljuki, Rudno polje
Novice V tem delu Slovenije lahko pričakujemo pravi snežni metež #animacija
tragedija Avstrija zimske razmere smrtne žrtve
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.