Tragična nesreča pri severnih sosedih

Zimske razmere vladajo tudi v večjem delu Avstrije. Med odstranjevanjem snega v Zgornji Avstriji se je zgodila smrtna nesreča, v kateri naj bi delavec zimske službe s snežnim plugom povozil mlajšega kolega, poroča Kronen.

Linz-Ebelsberg: Dort dürfte ein Winterdienstmitarbeiter seinen jungen Kollegen (29) mit dem Räumfahrzeug erfasst und überfahren haben. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. https://t.co/Xj3Y9lNGzH pic.twitter.com/xxgur06J6J — Kronen Zeitung (@krone_at) February 20, 2026

Obilno sneženje v delih Avstrije sicer ni povzročilo hujših prometnih nesreč, a se je zjutraj v Ebelsbergu, južnem predmestju Linza, zgodila tragična nesreča. Delavec zimske službe naj bi s snežnim plugom povozil kolega, ki je na kraju umrl.

Po prvih poročilih je zjutraj okoli 7.30 delavec zimske službe med čiščenjem snega v stanovanjskem naselju s snežnim plugom povozil in smrtno poškodoval sodelavca. Med delom naj bi zapeljal po stopnicah.

Poškodovanega 29-letnika so reševalci lahko le še razglasili za mrtvega.

Natančen vzrok nesreče trenutno ni znan. Delavec, ki je povzročil nesrečo, je utrpel šok, zato ga je v oskrbo prevzela krizna intervencijska ekipa.