Petek, 20. 2. 2026, 12.00
1 ura, 27 minut
Tragična nesreča pri severnih sosedih
Zimske razmere vladajo tudi v večjem delu Avstrije. Med odstranjevanjem snega v Zgornji Avstriji se je zgodila smrtna nesreča, v kateri naj bi delavec zimske službe s snežnim plugom povozil mlajšega kolega, poroča Kronen.
Linz-Ebelsberg: Dort dürfte ein Winterdienstmitarbeiter seinen jungen Kollegen (29) mit dem Räumfahrzeug erfasst und überfahren haben. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. https://t.co/Xj3Y9lNGzH pic.twitter.com/xxgur06J6J— Kronen Zeitung (@krone_at) February 20, 2026
Obilno sneženje v delih Avstrije sicer ni povzročilo hujših prometnih nesreč, a se je zjutraj v Ebelsbergu, južnem predmestju Linza, zgodila tragična nesreča. Delavec zimske službe naj bi s snežnim plugom povozil kolega, ki je na kraju umrl.
Po prvih poročilih je zjutraj okoli 7.30 delavec zimske službe med čiščenjem snega v stanovanjskem naselju s snežnim plugom povozil in smrtno poškodoval sodelavca. Med delom naj bi zapeljal po stopnicah.
Poškodovanega 29-letnika so reševalci lahko le še razglasili za mrtvega.
Natančen vzrok nesreče trenutno ni znan. Delavec, ki je povzročil nesrečo, je utrpel šok, zato ga je v oskrbo prevzela krizna intervencijska ekipa.