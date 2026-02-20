Kaotične razmere tudi v Avstriji: zaprto dunajsko letališče, plaz zasul avtobus

O kaotičnem stanju zaradi zimskih razmer poročajo tudi iz sosednje Avstrije, kjer je zimsko neurje prizadelo večji del države in povzročilo kaos. Zaradi močnega sneženja in vetra so začasno zaprli letališče na Dunaju, na cestah pa so se zgodile številne nesreče in nastali zastoji. Na Tirolskem je v zgodnjih jutranjih urah snežni plaz zasul avtobus, v katerem je bilo 11 potnikov, poročajo avstrijski mediji.

V občini Bach je malo po 5. uri snežni plaz zasul avtobus z 11 potniki. Po navedbah policije v nesreči ni bil poškodovan nihče, je bila pa cesta dalj časa zaprta, poroča avstrijski Krone.

Zaradi močnega zimskega neurja so zjutraj zaprli dunajsko letališče Schwechat. Do 9. ure je bilo predvidenih 117 poletov, od tega so jih odpovedali 19, prav tako niso izključili dodatnih odpovedi. "Intenzivno si prizadevamo, da bi čim hitreje vzpostavili zračni promet. Po trenutnih napovedih naj bi sneg prenehal padati dopoldne," je povedal tiskovni predstavnik letališča.

Pogled na zasneženo dunajsko letališče Foto: Vienna Airport Webcam

Težke razmere v cestnem prometu

Na cestah so se medtem zgodile številne prometne nesreče. V Söldnu je osebno vozilo trčilo v snežni plug, pri tem pa zdrselo 30 metrov po strmem pobočju, je poročal Krone. V vozilu sta bila 52-letni voznik iz Münchna in njegova 17-letna hči. Nesreča se je zgodila, ko je 43-letni voznik snežnega pluga vozil po levi strani ceste, vanj pa je nenadoma trčilo osebno vozilo. Vozilo je odbilo na drugo stran ceste in po strmem pobočju navzdol. Nesrečo je opazil taksist, ki je pripeljal mimo, svoje vozilo ustavil in udeležencem priskočil na pomoč. Oče je ostal ujet v vozilu in so ga rešili reševalci ter gasilci, sopotnici pa je iz vozila pomagal taksist. Oče je utrpel hude poškodbe, hči pa lažje.

Momenteel brengt men de vele #sneeuw van vooral de voetpaden en doorgaande wegen naar afgelegen plekken. Vandaag af en toe en morgen wat meer #sneeuw met een stijgende sneeuwvalgrens naar 1200m. Zondag zon en wolken en zacht met +8gr in het dal. #Mittelberg pic.twitter.com/0Ckp8G0dy5 — Hans ter braak (@hansterbraak) February 20, 2026

Huda nesreča se je zgodila tudi v Kössnu, kjer je 22-letni voznik zdrsnil na nasprotni vozni pas in čelno trčil v vozilo, ki ga je vozila 64-letna Nemka. Oba voznika sta se v nesreči hudo poškodovala in so ju odpeljali v bolnišnico.

Sneg se močno oprijema cestišč, kar povzroča številne nevšečnosti v prometu. Foto: Asfinag

Sneg težave povzroča tudi na drugih cestah. Dunajska obvoznica je popolnoma zaprta v obe smeri, na južni avtocesti pri Semmeringu so obvezne snežne verige, na avtocesti Pyhrn pa promet blokirajo tovorna vozila. Reševalne službe pravijo, da umiritve razmere pred poldnevom ne pričakujejo.