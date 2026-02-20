Drama na Hrvaškem: Dalmacija pod vodo, otoki odrezani od celine #video

Zaradi močnega ciklona in nevihtnega južnega vetra, ki sta v četrtek zajela Dalmacijo, je pod vodo več hiš na območju Dolac v Šibeniku, o kritičnih razmerah poročajo iz Kaštela, Splita, Trogirja in otoka Čiovo. Številne težave imajo tudi v pomorskem prometu.

Nizki zračni tlak in močan veter sta v četrtek povzročila nenaden dvig morske gladine, kar je sicer med prehodom ciklonov čez Jadran običajno. Poplavljena so obalna mesta, močno deževje pa je dodatno obremenilo še sisteme za odvodnjavanje.

Donji Kaštel Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

V naselju Tribunj je poplavilo cesto, v Donjem Kaštelu so domačini z vrečami s peskom postavljali pregrade, da bi zaščitili svoje premoženje.

Prekinjene so številne ladijske in trajektne linije, še poroča portal Morski, zaradi česar so otoki odrezani od celine. V bližini otoka Hvar je obstala črnogorska ladja Trideseti avgust, ki ves dan ni obratovala zaradi težav pri plovbi, poroča Dalmacija Danas.

Zaradi močnega južnega vetra in težkih razmer se je ladja premikala zelo počasi in se približevala nevarnim delom obale, kar je povzročilo zaskrbljenost med posadko in oblastmi. To so rešili s pomočjo vlačilca Hrabri. Nekaj pred drugo uro ponoči je ladja prispela v pristanišče Stari Grad, kjer ostaja zasidrana.

Split

Južni veter se je krepil vzdolž obale

Posledice vremenskih sprememb so vidne tudi na severu države. Iz Istre so poročali o plohah in nevihtah, lokalno je padlo okoli 20 litrov dežja na kvadratni meter.

Hkrati je po vsem Jadranu pihal južni veter, ki se je ponoči krepil, spremljali so ga nevihtni sunki. Najmočnejši južni veter je pihal v severni Dalmaciji in na severnem Jadranu, kjer so sunki vetra dosegali hitrost okoli 90 kilometrov na uro. Zelo močan južni veter je pihal tudi v Splitu z občasnimi nevihtnimi sunki.

V noči na petek so napovedali spremembo smeri vetra v tramontano in nenadno ohladitev. Zaradi padca temperature bi lahko dež prešel v sneg, v notranjosti Dalmacije je mogoča tudi sodra. Vreme naj bi se v petek, predvsem v drugem delu dneva, postopoma umirilo. Petek bi lahko po napovedih vremenoslovcev pomenil tudi začetek daljšega obdobja stabilnejšega vremena.

Nevihtni jugo v Kaštelu