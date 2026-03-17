Arso z novim opozorilom: najhuje bo na jugozahodu Slovenije #animacija

Danes bo sprva delno jasno, bolj jasno bo v zahodnih krajih. Popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 14 stopinj Celzija. Arso pa je za te dni izdal tudi opozorilo. Kot napovedujejo, bodo v noči na sredo in v sredo čez dan sunki burje na izpostavljenih mestih presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Tako so danes za jugozahod Slovenije izdali oranžno opozorilo, za preostali del države pa rumeno. Enako velja tudi za jutri.

Zvečer in ponoči se bo od vzhoda pooblačilo, padavine bodo prehodno zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 600 metrov. Burja na Primorskem se bo krepila, tudi v notranjosti bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

V četrtek mogoča slana

Jutri bo sprva precej oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Popoldne se bo počasi jasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Goriškem in v Slovenski Istri do 15 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno jasno, v zatišnih legah bo zjutraj lahko slana. Čez dan se bo v notranjosti prehodno pooblačilo. Veter bo nekoliko oslabel.

V petek bo na Primorskem precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Jutro bo hladno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.