R. Sp.

21. 3. 2026
21.25

5 ur, 21 minut

dvoransko svetovno prvenstvo Torun Erick Portillo

Sobota, 21. 3. 2026, 21.25

Eric Portillo

Od ljubljanskega zlata do svetovnega srebra: Izjemen uspeh mehiškega skakalca v višino

Erick Portillo | Svetovni podprvak Erick Portillo je pred tednom dni nastopil na mednarodnem atletskem mitingu v Ljubljani. | Foto Guliverimage

Svetovni podprvak Erick Portillo je pred tednom dni nastopil na mednarodnem atletskem mitingu v Ljubljani.

Mehiški skakalec v višino Erick Portillo je le teden dni po tem, ko je nastopil na premiernem mednarodnem mitingu v skoku v višino v Ljubljani, na svetovnem dvoranskem prvenstvu v atletiki v poljskem Torunu z 230 centimetri skočil do osebnega rekorda in srebrne medalje.

Odlično formo je Portillo napovedal že na skakalnem mitingu v Ljubljani, kjer je bil njegov cilj jasen: potrditev norme za svetovno prvenstvo in piljenje forme tik pred odhodom na svetovno prvenstvo na Poljsko. Kot osrednji favorit ljubljanskega tekmovanja je zlahka preskočil 220 centimetrov, prav malo pa mu je zmanjkalo na naslednji višini – 229 centimetrov. Čeprav je takrat za izjemen rezultat zmanjkalo malce športne sreče, je bilo jasno, da spada v sam svetovni vrh. Svojo odlično pripravljenost je ohranil do svetovnega prvenstva, kjer je v močni konkurenci osvojil drugo mesto.

Velika čast za slovensko atletiko

Za slovenske ljubitelje atletike in organizatorje ljubljanskega mitinga je dejstvo, da je drugouvrščeni Portillo nastopil v Ljubljani tik pred svojim življenjskim uspehom, izjemno priznanje. "V veliko čast nam je bilo gostiti atleta takšnega kova. Videti bodočega svetovnega podprvaka, kako se bori na naših tleh, je neprecenljiva promocija za domačo atletiko," je povedal Damjan Šparovec, organizator mitinga Indoor High jump meeting Ljubljana, ki bo po letošnji premierni izvedbi naslednje leto februarja potekal drugič.

V samem vrhu ukrajinska skakalca

Uspešnejši od mehiškega skakalca je bil na svetovnem prvenstvu le Ukrajinec Oleh Doroščuk (230 centimetrov), tudi v ženskem skoku v višino je prvo mesto osvojila predstavnica Ukrajine. Svetovna rekorderka Jaroslava Mahučik, ki je julija 2024 preskočila novo svetovno značko 210 centimetrov, je bila za zmago tokrat uspešna na višini 201 centimeter.

