Vremensko opozorilo za vso državo, ponekod promet ovira sneg

Danes bo sprva oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Popoldne se bo jasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 14 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje. Za celotno državo je sicer zaradi močnega vetra še vedno izdano opozorilo, oranžno za jugozahodni del Slovenije, rumeno za preostali del države. Meteorologi napovedujejo, da bodo sunki burje na izpostavljenih mestih presegali hitrost sto kilometrov na uro. Z višje ležečih predelov Slovenije pa poročajo, da se je sneg oprijel cestišč.

Arso je zaradi močnega vetra izdalo opozorilo za vso državo. Foto: Arso

Sneg se oprijema cestišč, previdno

Meja sneženja se je v noči na sredo spustila na okoli 600 metrov nadmorske višine. Ponekod se je sneg oprijel cestišč, predvsem na prelazih Ljubelj in Vršič, poroča prometno informacijski center, zato priporočajo verige. "Vozniki, vozite previdno!"

S spletne kamere je razvidno, da je sneg pobelil Kočevje in kraje Bloške planote.

Jutri zjutraj minus

Jutri bo pretežno jasno, v zatišnih legah bo zjutraj lahko slana. Čez dan se bo v notranjosti prehodno pooblačilo. Veter bo nekoliko oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 4, na Primorskem od 5 do 9, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, še napovedujejo.

V petek bo na Primorskem precej jasno, drugod se bo po dokaj jasnem jutru oblačnost povečala. Jutro bo hladno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, možne bodo občasne krajevne padavine.