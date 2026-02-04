Kandidacijska komisija, ki je pregledala primernost prijav, prejetih na ponovljeni poziv za predsednika KPK, mora predsednici republike Nataši Pirc Musar do danes posredovati seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem za vsakega kandidata. Na zadnji razpis je sicer prišlo pet kandidatur.

Na prvi poziv so prispele tri prijave. Kandidacijska komisija je kot zelo primerna za predsednika ocenila aktualnega šefa Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Roberta Šumija in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik. Kandidaturo za predsednika KPK je poleg njiju oddal tudi nekdanji pomočnik direktorja Radiotelevizije Slovenija Peter Dular. A se je Pirc Musar odločila v začetku decembra javni poziv ponoviti.

Kot so takrat sporočili iz njenega urada, je želela s ponovitvijo razpisa k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov. Na drugi poziv je nato prišlo pet prijav.

Skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije kandidacijski postopek za izbiro primernih kandidatov izvede kandidacijska komisija, sestavljena iz petih članov. Komisija mora predsednici republike posredovati abecedni seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata posebej, in abecedni seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev. Ob tem v uradu predsednice poudarjajo, da komisija ni politično telo in mora svoje naloge opravljati v skladu z zakonom.

Pred imenovanjem predsednika KPK bo urad predsednice povabil kandidata oziroma kandidate, da predstavijo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter dajo morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo. Nato pa mora predsednica republike v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najkasneje do srede, 25. februarja, imenovati novega predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.