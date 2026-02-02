Zadeva Karigador: Odvetnik Roberta Goloba zahteva izločitev Šumija

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Robert Golob | KPK je postopek proti Golobu v tej zadevi sprožila po tem, ko je Golob na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. | Foto Bor Slana/STA

KPK je postopek proti Golobu v tej zadevi sprožila po tem, ko je Golob na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana.

Foto: Bor Slana/STA

Odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek v zadevi Karigador zahteva izločitev predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Roberta Šumija, je poročala POP TV. Razlog za zahtevo je javno pismo, ki ga je Šumi na premierja Roberta Goloba naslovil oktobra lani, v njem pa je bil kritičen do premierjevega odnosa do neodvisnih institucij.

Zdolšek je prepričan, da je Šumi v pismu osebno obračunaval z Golobom in okrnil videz nepristranskosti. Senat KPK bo po poročanju POP TV o odvetnikovi zahtevi odločal prednostno.

Senat KPK je sicer nedavno že sklenil, da iz obravnave zadeve Karigador izloči Šumijevega namestnika Aleša Kocjana. Razlog za njegovo izločitev so bili nekateri pretekli Kocjanovi komentarji o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi, so zapisali na KPK.

Stojan Zdolšek je prepričan, da je Robert Šumi (na fotografiji( v pismu osebno obračunaval z Golobom in okrnil videz nepristranskosti. | Foto: Bojan Puhek Stojan Zdolšek je prepričan, da je Robert Šumi (na fotografiji( v pismu osebno obračunaval z Golobom in okrnil videz nepristranskosti. Foto: Bojan Puhek

Zakaj postopek proti Golobu

KPK je postopek proti Golobu v tej zadevi sprožila po tem, ko je Golob na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot je takrat poročal POP TV, je Golob s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Subotiča.

KPK je oktobra lani izdala osnutek ugotovitev v tej zadevi. Kot je tedaj povedal Zdolšek, komisija Golobu očita, da se je z glasovanjem za imenovanje Subotiča v sveta dveh bolnišnic "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov".

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je sredi januarja napovedala, da bi lahko KPK odločitev sprejela še pred volitvami. Kot je pojasnila tedaj, so na komisiji pripravljeni na vsebinsko odločitev.

Karigador KPK Robert Šumi Robert Golob Robert Golob Stojan Zdolšek
