Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Na. R., STA

Donald Trump blokada delo agencije financiranje vlada ZDA

Dogodki v ZDA

Trump podpisal proračunske zakone, delna blokada vlade končana

Donald Trump | Urad za upravo in proračun Bele hiše je agencijam, ki so bile začasno zaprte, naročil, naj začnejo spet normalno delovati, Trump pa je zakone označil za veliko zmago za Američane. Zatrdil je, da gre za fiskalno odgovorne zakone, ki zmanjšujejo zvezno porabo, je poročala televizija ABC. | Foto Reuters

Urad za upravo in proračun Bele hiše je agencijam, ki so bile začasno zaprte, naročil, naj začnejo spet normalno delovati, Trump pa je zakone označil za veliko zmago za Američane. Zatrdil je, da gre za fiskalno odgovorne zakone, ki zmanjšujejo zvezno porabo, je poročala televizija ABC.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek podpisal zakone o nadaljevanju financiranja agencij svoje vlade, potem ko jih je nekaj ur prej tesno z 217 proti 214 glasovom potrdil predstavniški dom kongresa. Delna blokada dela vlade se je tako po štirih dneh končala, poročajo ameriški mediji.

Poudarki dneva: 

6.30 Trump podpisal proračunske zakone, delna blokada vlade končana

6.30 Trump podpisal proračunske zakone, delna blokada vlade končana

Že lani je bilo potrjenih šest zakonov o proračunski porabi za razna ministrstva, tokrat jih je bilo prav tako do konca proračunskega leta 30. septembra potrjenih še pet, zakon o financiranju ministrstva za domovinsko varnost pa ima rok trajanja le do 14. februarja.

Demokrati in republikanci se morajo do takrat dogovoriti o spremembah ravnanja in postopkov agentov za priseljevanje in carine (Ice), sicer bodo demokrati porabo ponovno blokirali. Tokratna, že druga, blokada financiranja v času Trumpovega drugega mandata je trajala le štiri dni.

Vodja senatne manjšine demokrat Chuck Schumer je dejal, da bodo kmalu predstavili zelo resen in podroben predlog o reformah ministrstva za domovinsko varnost v skladu z osnutkom, ki so ga že pripravili.

Demokrati so ob blokadi porabe zaradi nasilja in smrti dveh ljudi med protesti proti pregonu priseljencev v Minnesoti zahtevali, da agenti Ice nosijo telesne kamere, izvajajo aretacije in preiskave le s sodnimi nalogi, prenehajo nositi maske in druge spremembe.

Predsednik predstavniškega doma kongresa republikanec Mike Johnson je novinarjem povedal, da bi bila morebitna nova demokratska blokada financiranja ministrstva za domovinsko varnost zaman, saj da so proračunsko vrečo napolnili že lani z zakonom o davčnih olajšavah.

Prizadete bi bile po njegovih besedah med drugim agencije, ki posredujejo v naravnih nesrečah in skrbijo za varnost na letališčih. Ice je lani za letos dobil 75 milijard dolarjev, kar je največ doslej.

