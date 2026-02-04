Ameriški predsednik Donald Trump je v torek podpisal zakone o nadaljevanju financiranja agencij svoje vlade, potem ko jih je nekaj ur prej tesno z 217 proti 214 glasovom potrdil predstavniški dom kongresa. Delna blokada dela vlade se je tako po štirih dneh končala, poročajo ameriški mediji.

Poudarki dneva:



6.30 Trump podpisal proračunske zakone, delna blokada vlade končana

Že lani je bilo potrjenih šest zakonov o proračunski porabi za razna ministrstva, tokrat jih je bilo prav tako do konca proračunskega leta 30. septembra potrjenih še pet, zakon o financiranju ministrstva za domovinsko varnost pa ima rok trajanja le do 14. februarja.

Demokrati in republikanci se morajo do takrat dogovoriti o spremembah ravnanja in postopkov agentov za priseljevanje in carine (Ice), sicer bodo demokrati porabo ponovno blokirali. Tokratna, že druga, blokada financiranja v času Trumpovega drugega mandata je trajala le štiri dni.

Vodja senatne manjšine demokrat Chuck Schumer je dejal, da bodo kmalu predstavili zelo resen in podroben predlog o reformah ministrstva za domovinsko varnost v skladu z osnutkom, ki so ga že pripravili.

Demokrati so ob blokadi porabe zaradi nasilja in smrti dveh ljudi med protesti proti pregonu priseljencev v Minnesoti zahtevali, da agenti Ice nosijo telesne kamere, izvajajo aretacije in preiskave le s sodnimi nalogi, prenehajo nositi maske in druge spremembe.

Predsednik predstavniškega doma kongresa republikanec Mike Johnson je novinarjem povedal, da bi bila morebitna nova demokratska blokada financiranja ministrstva za domovinsko varnost zaman, saj da so proračunsko vrečo napolnili že lani z zakonom o davčnih olajšavah.

Prizadete bi bile po njegovih besedah med drugim agencije, ki posredujejo v naravnih nesrečah in skrbijo za varnost na letališčih. Ice je lani za letos dobil 75 milijard dolarjev, kar je največ doslej.