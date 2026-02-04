Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
4. 2. 2026,
6.30

Sreda, 4. 2. 2026, 6.30

7 ur, 33 minut

Mesec dni po tragediji: Crans-Montana z milijonom frankov pomaga družinam žrtev

Crans Montana, požar, bar, mladi, žrtve, zabava | Spominski prostor v Crans-Montani po novoletni tragediji. Občina je zdaj preživelim in družinam žrtev namenila milijon švicarskih frankov. | Foto Reuters

Spominski prostor v Crans-Montani po novoletni tragediji. Občina je zdaj preživelim in družinam žrtev namenila milijon švicarskih frankov.

Foto: Reuters

Mesec dni po uničujočem požaru, ki je na silvestrovo v švicarskem letovišču Crans-Montana zahteval 41 življenj, se je tamkajšnja skupnost odločila za hvale vredno dejanje. Občina bo preživelim in družinam žrtev namenila milijon švicarskih frankov (1,09 milijona evrov).

Denar bo nakazan skladu kantona Valais, ki je za pomoč prizadetim že pred tem zagotovil deset milijonov frankov (10,9 milijona evrov). Sredstva bodo namenjena tako družinam umrlih kot preživelim, ki so bili v požaru hudo poškodovani.

"Zavedamo se, da denar ne more zaceliti ran, lahko pa vsaj delno pomaga družinam in pokaže, da skupnost stoji ob njih," je ob odločitvi poudaril župan Crans-Montane Nicolas Féraud.

Požar je izbruhnil v baru na silvestrovo in se zaradi hitrega spremenil v smrtonosno past. Številni so bili hospitalizirani zaradi hudih opeklin in vdihavanja dima, konec januarja pa je poškodbam podlegel še 18-letnik, s čimer se je število smrtnih žrtev povzpelo na 41.

Medtem preiskava vzrokov požara še poteka, a za prebivalce Crans-Montane je bil to predvsem trenutek, ko so po tednih žalovanja znova stopili skupaj in pokazali, da spomin na žrtve ne bo zbledel.

