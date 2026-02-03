Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
3. 2. 2026,
9.56

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Eurostat Luka Mesec Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti minimalna plača

Torek, 3. 2. 2026, 9.56

27 minut

Slovenija sedma v EU po višini minimalne plače

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
denar, plača, božičnica | Nova višina minimalne plače bo upoštevana že ta mesec. | Foto Guliverimage

Nova višina minimalne plače bo upoštevana že ta mesec.

Foto: Guliverimage

Po novem minimalna plača v Sloveniji znaša 1.482 evrov bruto oziroma tisoč evrov neto, kar nas uvršča na sedmo mesto med državami z najvišjo minimalno plačo v EU. Medtem ko je imela Slovenija lani enega najmanjših dvigov minimalne plače, je imela letos s 16 odstotki največjega.

Pred dobrim tednom dni je minister za delo Luka Mesec sporočil, da se bo letos minimalna plača v Sloveniji zvišala s 1.278 evrov na 1.482 evrov bruto oziroma tisoč evrov neto. Slovenija ima tako sedmo najvišjo minimalno bruto plačo v EU. Prehitela je Španijo, kjer minimalna bruto plača znaša 1.381 evrov.

Minimalna plača v Sloveniji se je zvišala za 200 evrov bruto oziroma za 16 odstotkov, kar kaže na največji dvig med vsemi državami EU. Na drugi strani je imela lani Slovenija z 1,9-odstotnim dvigom minimalne plače enega najmanjših dvigov med državami članicami EU, poroča Forbes Slovenija. Zgovoren je podatek, da se je minimalna bruto plača od leta 2021 v Sloveniji dvignila za 45-odstotkov. 

Najnižja minimalna plača v Bolgariji, najvišja v Luksemburgu

Kot kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat, se med državami članicami EU mesečna bruto minimalna plača giblje od 620 evrov v Bolgariji do 2.704 evre v Luksemburgu. Pet držav ima minimalno plačo nad dva tisoč evri. Poleg Luksemburga so to še Irska (2.391 evrov), Nemčija (2.343 evrov), Nizozemska (2.295 evrov) in Belgija (2.112 evrov). Sledi Francija s 1.823 evri, ki ima za 340 evrov višjo minimalno plačo kot Slovenija. 

Eurostat minimalne plače razvršča v tri kategorije: nad 1.500 evrov, med 1.000 in 1.500 evrov ter pod 1.000 evrov. Španija, Slovenija, Litva, Poljska, Ciper, Portugalska, Hrvaška in Grčija tako spadajo v srednjo skupino, razlike med njimi pa so relativno majhne.

Hrvaška je v zadnjem letu minimalno plačo zvišala za osem odstotkov, in sicer z 970 na 1.050 evrov bruto. Na Madžarskem se je minimalna plača zvišala za kar 18,5 odstotka s 707 na 838 evrov. V Avstriji nacionalne minimalne plače ne poznajo, saj je ta določena v panožnih kolektivnih pogodbah. Večina teh minimalno plačo v Avstriji določa pri 1.700 evrov bruto, s 13. in 14. plačo, ki sta zakonsko določeni, pa povprečna minimalna plača znaša okoli dva tisoč evrov bruto. 

denar evri denarnica
Novice Zdaj je uradno: minimalna plača bo znašala tisoč evrov
Robert Golob
Novice Golob: Gospodarstvo se ne zaveda, da brez zaposlenih tudi dobičkov ne bo
Denar, evro
Novice Vojna argumentov: kdo pozdravlja in kdo nasprotuje dvigu minimalne plače?
Ana Vezovišek
Novice Zakaj Slovenci kljub rasti prihodkov pogosto ne privarčujemo nič

Eurostat Luka Mesec Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti minimalna plača
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.