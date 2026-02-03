Slovenija sedma v EU po višini minimalne plače

Po novem minimalna plača v Sloveniji znaša 1.482 evrov bruto oziroma tisoč evrov neto, kar nas uvršča na sedmo mesto med državami z najvišjo minimalno plačo v EU. Medtem ko je imela Slovenija lani enega najmanjših dvigov minimalne plače, je imela letos s 16 odstotki največjega.

Pred dobrim tednom dni je minister za delo Luka Mesec sporočil, da se bo letos minimalna plača v Sloveniji zvišala s 1.278 evrov na 1.482 evrov bruto oziroma tisoč evrov neto. Slovenija ima tako sedmo najvišjo minimalno bruto plačo v EU. Prehitela je Španijo, kjer minimalna bruto plača znaša 1.381 evrov.

Minimalna plača v Sloveniji se je zvišala za 200 evrov bruto oziroma za 16 odstotkov, kar kaže na največji dvig med vsemi državami EU. Na drugi strani je imela lani Slovenija z 1,9-odstotnim dvigom minimalne plače enega najmanjših dvigov med državami članicami EU, poroča Forbes Slovenija. Zgovoren je podatek, da se je minimalna bruto plača od leta 2021 v Sloveniji dvignila za 45-odstotkov.

Najnižja minimalna plača v Bolgariji, najvišja v Luksemburgu

Kot kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat, se med državami članicami EU mesečna bruto minimalna plača giblje od 620 evrov v Bolgariji do 2.704 evre v Luksemburgu. Pet držav ima minimalno plačo nad dva tisoč evri. Poleg Luksemburga so to še Irska (2.391 evrov), Nemčija (2.343 evrov), Nizozemska (2.295 evrov) in Belgija (2.112 evrov). Sledi Francija s 1.823 evri, ki ima za 340 evrov višjo minimalno plačo kot Slovenija.

Eurostat minimalne plače razvršča v tri kategorije: nad 1.500 evrov, med 1.000 in 1.500 evrov ter pod 1.000 evrov. Španija, Slovenija, Litva, Poljska, Ciper, Portugalska, Hrvaška in Grčija tako spadajo v srednjo skupino, razlike med njimi pa so relativno majhne.

Hrvaška je v zadnjem letu minimalno plačo zvišala za osem odstotkov, in sicer z 970 na 1.050 evrov bruto. Na Madžarskem se je minimalna plača zvišala za kar 18,5 odstotka s 707 na 838 evrov. V Avstriji nacionalne minimalne plače ne poznajo, saj je ta določena v panožnih kolektivnih pogodbah. Večina teh minimalno plačo v Avstriji določa pri 1.700 evrov bruto, s 13. in 14. plačo, ki sta zakonsko določeni, pa povprečna minimalna plača znaša okoli dva tisoč evrov bruto.