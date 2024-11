Potem ko je morala skupina Atomik Harmonik zaradi zdravstvenih težav njihovega vodje in pevca Janija Pavca odpovedati več poletnih nastopov, je ta za revijo Lady zdaj razkril svojo zgodbo. Z namenom, da opozori druge, naj bodo pozorni na tisto, kar jim sporoča telo, in še pravočasno preprečijo najhujše.

Maja letos je Janija Pavca povsem nepričakovano zadela možganska kap. "Bilo je jutro, 11. maja, prav na dan, ko se je na našem posestvu (Skedenj, op. p.) poročil nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc. Nenadoma me je zabolelo v zgornjem delu leve noge. Obležal sem na tleh, ker noge nisem več čutil. Z reševalnim vozilom so me odpeljali v UKC Ljubljana," je pevec za omenjeno revijo opisal prve znake bolezni.

Dodal je: "Takrat se nisem zavedal, kako hudo je. Šele po nekaj dneh je prišla diagnoza. Niti za sekundo nisem pomislil na predajo, ravno tako se nisem nikoli spraševal, zakaj ravno jaz. Bolezen je pač prišla in treba se je spopasti z njo, prilagoditi življenjski slog. Vsako dopoldne delam vaje, ki mi jih je predpisal fizioterapevt, veliko plavam in se zavedam, da bo okrevanje dolgotrajno in naporno."

Z ženo praznovala deseto obletnico poroke

Izpostavil je, kako pomembna mu je bila podpora žene Nine in celotne družine: "Bolezni gotovo ne bi prenašal tako zlahka, če ne bi bilo podpore žene Nine, pa tudi starejša hči Sara dobre ve, da mora priskočiti mami na pomoč pri hišnih opravilih."

Ravno v času okrevanja sta pevec in njegova žena praznovala deseto obletnico poroke. Glasbenik se je zdravil v rehabilitacijskem centru Soča, žena pa mu je pripravila presenečenje in njegovo sobo okrasila s poročnimi fotografijami in sončnicami.

Kot je povedal, je bila rehabilitacija zanj velik izziv: "Najtežje mi je bilo, ko sem se prvič zagledal na invalidskem vozičku. Takrat sem se zjokal, a sem se že naslednji trenutek odpeljal ven, v naravo. Zavedal sem se, da je voziček samo moje trenutno prevozno sredstvo in da bo z mano le do takrat, dokler ne bom utegnil hoditi z berglami. In res je bilo tako."

Čeprav je bolezen njemu in celotni družini spremenila življenje in je zaradi nje potrebnih veliko prilagoditev, Pavec uspešno okreva in ostaja optimističen: "Bolezen je bila in vedno bo med nami, zato sem prepričan, da je treba o tej temi govoriti na glas. Vsak mora sam poskrbeti zase, zdravstveni delavci so nam le v pomoč pri premagovanju težav." "Bolezen te z družino še bolj poveže, hkrati pa občutiš in se zaveš minljivosti. V prihodnje se želim čim več posvečati hčerkama, saj se zavedam, da bosta prekmalu odrasli in stopili vsaka na svojo življenjsko pot," je sklenil.

