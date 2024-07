V slovenski turbo folk zasedbi so se od njene ustanovitve leta 2004 zamenjali številni člani, njihova prva uspešnica je bila Brizgalna brizga, s katero so leta 2004 tudi zmagali na festivalu Melodije morja in sonca. (Pevec Jani Pavec na skrajni levi je njen edini stalni član.)

Foto: Mediaspeed