Jani Pavec se je po napornem lanskem letu, v katerem so ga pestile številne zdravstvene težave, z družino odpravil na potovanje po ZDA, kjer se je njegova hčerka Sara udeležila konvencije mladih pevskih talentov in na njej zmagala.

Okrevanje glasbenika, vodje zasedbe Atomik Harmonik ter producenta Janija Pavca, je bilo po resnih zdravstvenih težavah, ki so ga pestile lani, uspešno. Po dolgi poročni sezoni – zakonca Pavec se namreč ukvarjata z organizacijo porok in oddajanjem poročnih prostorov – si je družina privoščila daljši oddih v ZDA, je za Njena.si povedal Pavec.

"Sprva smo sicer načrtovali, da bi morda tokrat ostali doma, toda Sara je prejela povabilo na ponovno udeležbo iPOP konvencije januarja in te priložnosti ni želela zamuditi. Tako smo večino decembra preživeli na toplem v Kaliforniji, Nevadi in Arizoni. Želeli smo si predvsem umirjenega potovanja, plavanja v bazenih in samo uživanja v sončnem vremenu," je povedal.

Hčerka zmagala na konvenciji mladih pevskih talentov

Pavčeva starejša hčerka Sara je bila že drugič povabljena na konvencijo mladih pevskih talentov v Los Angeles, kjer je mlada ustvarjalka z avtorsko pesmijo celo zmagala.

"iPOP konvencija se je izkazala za res dobro odskočno desko za vstop v svet šov biznisa na drugi strani luže. Kandidati so deležni kontaktov, poznanstev in mreženja, potem pa je seveda odvisno, kako se sam znajdeš naprej," je za omenjeno revijo dejal Pavec.

Na svojo pesem dobila veliko pozitivnih odzivov

Njegova hčerka, ki ustvarja pod umetniškim imenom Sara Grace, je dobila veliko pozitivnih odzivov na svojo debitantsko avtorsko pesem Fools gold, s katero je nastopila tudi na velikem odru zaključne gala award prireditve, je še razkril Pavec in dodal, da sta se prireditve udeležila tudi igralca Devaughn Nixon in Connor Weil, ki sta ji po prireditvi čestitala.

Kot je še povedal Pavec, je besedilo za pesem Fools gold Sarino avtorsko delo. Ker ji je bilo besedilo všeč, ga je poslala tekstopiscu in skladatelju Danny Jay, s katerim sodeluje, in skupaj sta ga nadgradila, on v Ameriki, ona pa v Sloveniji. Dodal je še, da starejši hčerki ob strani stoji družina in ji pomaga pri razvijanju njenega talenta.

Oglejte si še: