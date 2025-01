Proti koncu meseca je urnik z dogodki vse bolj poln. Po precej turobnem začetku novega leta so zdaj glasbeniki znova poprijeli za svoje instrumente in obudili glasilke. Ta konec tedna se začenja velika turneja Modrijanov ob 25-letnici začetkov glasbenega ustvarjanja, na odrih bodo stali kar tri dni zapored. V nadaljevanju preberite, kje vse jih lahko ujamete.

Zbrali smo nekaj dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si ta konec tedna želijo dobre zabave in druženja.

Srbski zvezdnik znova v Sloveniji

Modrijani so v novo leto vstopili z velikimi načrti. Že ta petek se odpravljajo na veliko turnejo ob 25-letnici delovanja, ki jo bodo praznovali v skupno osmih krajih po državi. Najprej jih lahko ujamete v Žireh (petek), nato še v Mariboru (sobota) in Vinski Gori (nedelja). Na odrih pa ne bodo stali sami, s čarobnimi zvoki glasbil jih bo spremljal godalni kvartet.

Vesela bodo tudi številna mlada dekleta, saj v novogoriški Marco Polo Club prihaja srbski zvezdnik Voyage, ki je lani v prestolnici ob prihodu med njimi povzročil pravo evforijo. Njegov takratni obisk so zaznamovali kriki, glasno petje, pa tudi jok, najvztrajnejši so pred odrom čakali že ure prej. In tudi tokrat najverjetneje ne bo drugače.

Na turneji pred prihodom novega družinskega člana sta tudi glasbeni par Uroš in Tjaša, ki se bosta ta vikend ustavila v Mariboru (petek) in Murski Soboti (sobota). Turnejo, ki sta jo poimenovala (še) Eno srce, sta razprodala v 24 urah.

23-letni Voyage med mladimi velja za enega trenutno najbolj priljubljenih balkanskih zvezdnikov. Foto: STA

Z glasbenimi dogodki napolnjena bo tudi sobota. Smučarji boste lahko uživali na priljubljenih après-ski zabavah, ki jih vsak konec tedna pripravijo na Kopah in Krvavcu. Na koroško smučišče tokrat prihaja Ansambel Saša Avsenika, na Krvavec pa pevka Alya.

Med tujimi glasbeniki bomo gostili še dalmatinskega pevca Dražena Zečića, ki bo zabaval zbrane v Ljutomeru. Legendarni Adi Smolar medtem prihaja v kranjski KluBar, zasedena pa sta tudi dva slovenska narodno-zabavna ansambla – v Gornjem Gradu se bodo zabavali s skupino Gadi, v Slovenski Bistrici pa s Poskočnimi Muzikanti.

Na voljo je nekaj dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

