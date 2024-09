Ljubljanski Mercator HM Šiška je v petek gostil enega izmed trenutno najbolj priljubljenih balkanskih zvezdnikov – raperja Voyagea. Zaradi njega se je v prostoru trlo njegovih oboževalcev, med katerimi so prevladovala predvsem mlada dekleta. Posnetek s srečanja si oglejte zgoraj.

Njegov obisk so zaznamovali kriki, glasno petje, pa tudi jok. V Ljubljano je sicer pripotoval z namenom predstavitve svojega novega napitka Volim Tea, ob tem pa doživel pravo evforijo.

Dvaindvajsetletni raper Voyage, čigar pravo ime je Mihajlo Veruović, velja za trenutno enega najbolj priljubljenih balkanskih zvezdnikov. Priljubljen je postal predvsem po izdaji pesmi Vrati me, ki jo je posnel s takratnim dekletom Breskvico (Anđela Ignjatović). Med njegovimi uspešnicami so tudi pesmi Svrati, Muškarčina in Polizia.

Fotografije z njegovega obiska v Ljubljani si oglejte v spodnji galeriji:

