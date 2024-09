Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Bajaga i Instruktori v Križankah, Gibonni v Kranju

Prihajajoči konec tedna prevladujejo dogodki, na katerih bo poskrbljeno za dobro glasbo, zabavo in družbo. V Križankah si lahko v nedeljo ogledate koncert ob 40-letnici jugoslovanske rock skupine Bajaga i Instruktori. Tam boste lahko v sklopu turneje z naslovom Samo ljubav nam je potrebna uživali v njihovih uspešnicah, kot so Tišina, Plavi safir in Godine prolaze.

Dan prej bo v Kranju na letnem gledališču Khislstein gostoval hrvaški glasbenik Gibonni, v Renčah pa slovenski kantavtor Adi Smolar. Na Ptuju medtem pripravljajo že drugo dobrodelno Ptujsko perutničkijado, na kateri vas bodo zabavali skupina Skater, Dejan Dogaja in Ansambel Žlahtneži.

Gibonni je bil med nastopajočimi na letošnjem festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Foto: Mediaspeed

Ponovitev koncertnega spektakla na Studencu

Še bolj pestro pa bo dogajanje v petek. Na gradu Bogenšperk boste lahko uživali v akustičnem koncertu legendarne slovenske skupine Šank Rock. Njihove uspešnice, kot so Metulj, Pravljica o mavričnih ljudeh in Puščava sna, boste lahko slišali v popolnoma novih aranžmajih. V amfiteatru pri Osnovni šoli Majšperk bo medtem nastopila skupina Mi2 v akustični izvedbi. Ta koncert so si zaželeli prav mladi Majšperčani, ki so lahko prevzeli brezplačne vstopnice.

Po uspešno razprodanem koncertu v Cankarjevem domu, s katerim sta Uroš in Tjaša proslavila izid drugega albuma Steklasika, sta na Poletnem gledališču Studenec na sporedu edini ponovitvi tega koncertnega spektakla. Tam boste lahko uživali v novih in preteklih uspešnicah v svežih glasbenih preoblekah, ki jih bosta izvedla s svojim bendom v razširjeni zasedbi in zanimivimi glasbenimi gosti.

V Minoritskem samostanu Ptuj pa bo potekal že 55. Festival narodnozabavne glasbe, ki je bil pod prvotnim imenom Ptujski ljudski festival prvič izveden že leta 1969. Gre za tekmovanje ansamblov, ki se prijavijo z dvema novima skladbama, strokovna komisija pa izbere zmagovalca.

Pevski par Uroš in Tjaša sta dvorano Cankarjevega doma razprodala zgolj v 36 urah. Foto: Ana Kovač

Vam dišijo kava, gibanica ali šunka?

Tudi ljubiteljem dobre hrane in pijače bo na voljo nekaj kulinaričnih dogodkov za razvajanje brbončic. V parku sredi Cankarjevega mesta bo v soboto spet zadišalo po kavi, najbolj priljubljenem napitku na svetu. Na sporedu je Festival kave na Vrhniki, katerega rdeča nit bodo kave slovenskih mikropražarn in kavni koktejli. Poleg tekmovanja v pripravi koktejlov in državnega tekmovanja v senzoričnem okušanju kave bodo na voljo tudi številne delavnice za gurmane in otroški mini "babyccino" bar.

V Prekmurju pa se bo odvijal tradicionalni, že 14. Festival prekmurske šunke in gibanice. V središču Murske Sobote se bodo tako zbrali proizvajalci prekmurskih šunk iz celotne Slovenije in domačini, ki izdelujejo prekmursko šunko. V ponudbi bodo tudi drugi slovenski izdelki z evropsko zaščito ter ekološki izdelki.

V petek se bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tradicionalno odvijala tudi Odprta kuhna.

Celodnevno dogajanje v Murski Soboti bodo popestrili s prikazom priprave prekmurske gibanice, ki vedno pritegne številne radovedneže. Foto: Shutterstock

V Naklem Sašo Avsenik, v Logatcu Alya

Tudi ta konec tedna je na sporedu vrsta gasilskih veselic, na katerih bo zagotovo poskrbljeno za dobro zabavo, glasbo in družbo. V petek se bodo v Naklem (Duplje) poslovili od poletja z Ansamblom Saša Avsenika, v Cerkljah na Dolenjskem pa bodo pozdravili jesen z Ansamblom Stil.

Med sobotnimi veselicami pa priporočamo obisk Ribnice (Jurjevica), kjer bo zbrane zabaval Ansambel Nemir, Naklega (Duplje), kjer bo nastopila skupina Zvita Feltna, dneva logaškega športa s skupino Calypso in Alyo, veselico v Trebnjem (Veliki Gaber) s Polkaholiki, Križevcih (Vučja vas) z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami ter Danah pri Divači s skupino Gadi.

41-letno Aljo Omladič bolje poznamo pod umetniškim imenom Alya. Foto: Mediaspeed

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: