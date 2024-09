V srbskem mestu Čačak so se poslovili od Bore Đorđevića, frontmana skupine Riblja čorba, ki je po težki bolezni umrl v Ljubljani . Od pevca so se poslovili s skladbo Pogledaj dom svoj, anđele in mu izpolnili njegovo zadnjo željo.

Pogreba v rodnem Čačku se je udeležila množica ljudi, ki je legendarnega pevca pospremila k večnemu počitku. Čustven je bil predvsem nastop pevskega zbora tamkajšnje gimnazije, ki so se od Bore Đorđevića poslovili z njegovo pesmijo Pogledaj dom svoj, anđele.

Po poročanju srbskega portala Blic, je bilo ves čas pogreba slišati tudi vzklike "Bora, majstore".

Člani Riblje čorbe niso mogli zadrževati solz

71-letnemu pevcu, ki je zadnja leta živel v Ljubljani, so ob slovesu izpolnili zadnjo željo. Pred smrtjo naj bi dejal: "Na zapravljajte denarja, nisem tako pomemben. Prekrižajte dve kitari, to naj bo spomenik." In to so tudi storili. Niso mu postavili običajnega venca, ampak iz cvetja oblikovali dve kitari in dodali njegovo poslednje sporočilo.

Pokopali so ga v krsti, namesto venca pa iz cvetja oblikovali dve kitari. Foto: Pixsell

Pred pokopom je v Kulturnem centru Čačak potekala tudi komemoracija, ki so se je udeležili številni njegovi prijatelji. Začela se je z minuto molka, med prvimi pa je spregovoril župan Milutin Todorović.

Poleg žene Dubravke, sina Borisa in pastorke Tamare so na njegovem pogrebu med drugim opazili tudi preostale člane skupine Riblja čorba, ki niso mogli zadrževati solz, in frontmana skupine Bajaga i Instruktori Momčila Bajagića.

Pogreba v Čačku se je udeležila množica ljudi, ki je legendarnega pevca pospremila k večnemu počitku. Foto: Pixsell

Đorđević je umrl v ljubljanskem kliničnem centru, kjer se je zdravil zaradi hude pljučnice in poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni.

Novico o njegovi smrti je prek družbenih omrežij sporočila skupina Riblja čorba, katere frontman je bil. "Dragi prijatelji, z žalostjo vas obveščamo, da nas je zapustil naš prijatelj in brat Borisav Bora Đorđević," so zapisali.

