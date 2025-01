To je nova mis Slovenije, prihaja s Krasa

Pretekli konec tedna so v Lendavi priredili izbor aktualne mis Slovenije, na katerem je slavila 26-letna študentka medicine Amadea Zupan iz Sežane.

Prva spremljevalka najlepše Slovenke je postala Katja Zver, druga spremljevalka pa Neja Prosenjak.

Z leve: Prva spremljevalka Katja Zver, mis Slovenije 2025 Amadea Zupan in druga spremljevalka Neja Prosenjak. Foto: Mediaspeed

Nova mis Slovenije je lento prejela iz rok lanske zmagovalke Alide Tomanič, ki je o svojih izkušnjah z lepotnim nazivom povedala: "Leto je bilo pravo popotovanje duha in srca. To je bil začetek poti, ki me je obogatila z novimi izkušnjami."