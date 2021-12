Finale mis sveta odpovedan zaradi covida, kaj pravi naša predstavnica

Prejšnji teden bi morali v Portoriku okronati novo mis sveta, a je organizatorjem štrene zmešal koronavirus. Dogodke v tednu pred končnim izborom so še izpeljali, nato pa so le nekaj ur pred velikim finalom tega odpovedali. Med rednim testiranjem na koronavirus je bilo namreč pozitivnih vsaj 23 od skupno 97 tekmovalk, okužbo so potrdili tudi pri 15 članih osebja.

Na novo najlepšo Zemljanko bo zdaj treba počakati vsaj do 16. marca, takrat želijo organizatorji vendarle dokončno izpeljati finalni izbor.

Slovenska predstavnica navdušena nad sotekmovalkami

Med tekmovalkami, ki so za zdaj ostale brez finalnega spektakla in odločitve o najlepši, je tudi slovenska predstavnica Maja Čolić, ki pa se je domov vrnila polna optimizma in pozitivnih vtisov.

"Zadnji mesec dni je bil zame privilegij iz več razlogov," je ob fotoutrinkih iz Portorika na Instagramu zapisala Ribničanka, "najprej zato, ker sem počaščena, da svojo majhno državo predstavljam v svetu, drugič pa zato, ker sem spoznala in sodelovala z vsemi temi čudovitimi ljudmi."

"Vsaka od vas me je impresionirala in zaradi vseh vas je bila ta izkušnja toliko bolj posebna," je sporočila sotekmovalkam, "delile smo smeh in solze, šle skupaj skozi vzpone in padce, doživele svoje najboljše in najslabše trenutke in bilo je vredno."

"Na neki način smo ostale brez finalnega izbora, toda to je le ena noč v primerjavi z vsem, kar smo doživele v preteklem mesecu. Tega nam nihče ne more vzeti," je še zapisala in optimistično sklenila: "Prepričana sem, da ima vesolje za nas v načrtu nekaj še veliko boljšega."

