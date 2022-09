Nova mis Slovenije je 23-letna Ljubljančanka #foto

Nova mis Slovenije, ki so jo izbrali v nedeljo v Braslovčah, je 23-letna Ljubljančanka Vida Milivojša, študentka tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. Krono ji je predala lanskoletna zmagovalka Maja Čolić.

Prva spremljevalka letošnjega izbora je postala 26-letna Hana Klaut iz Šempetra pri Gorici, ki zaključuje zadnji letnik dentalne medicine, druga pa 22-letna Ljubljančanka Talita Sofija Komel, ki na Akademiji za glasbo študira operno petje.

Prva spremljevalka Hana Klaut, nova mis Slovenije Vida Milivojša in druga spremljevalka Talita Sofija Komel Foto: Mediaspeed

Krono zmagovalke oblikovala nekdanja prva spremljevalka

Krono zmagovalke je tokrat oblikovala prva spremljevalka mis Slovenije 2019 Tinkara Smolar Kraner, ki je tudi doktorska študentka znanosti in inženirstva materialov.

Letošnjo žirijo je sestavljalo pet članov, kot en glas pa je štelo tudi glasovanje na uradni spletni strani Miss Slovenije na Facebooku. Zmagovalke so izbrali direktor trženja v podjetju Skupina stroka.si David Miško, mis Slovenije 2020 in 2021 Maja Čolić, direktor in lastnik podjetja Dewesoft Jure Knez, direktorica podjetja Tosama Mojca Šimnic Šolinc ter direktor in lastnik podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek.

