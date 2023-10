Drugi najlepši Slovenki povodenj uničila vse, zdaj pripravlja koncert

Avgustovska ujma je letošnji prvi spremljevalki na izboru za mis Slovenije Aleksandri Matan in njeni družini uničila praktično vse. Kot je povedala za Slovenske novice, je voda njeni babici in dedku odnesla obleke, čevlje, hrano, pohištvo, stanovanje, poleg tega pa je njeni družini poplavilo vseh pet avtomobilov na dvorišču.

"V avgustovskih poplavah nam je voda uničila kletne prostore. Bili so čisto zaliti, voda pa je odprla tudi vhodna vrata pritličnega stanovanja, kar pomeni, da je bilo v stanovanju toliko vode, kolikor je je bilo zunaj, torej meter in trideset centimetrov. Voda je odnašala vse," je povedala Matanova. Takrat o drugem kot o reševanju nekaterih stvari v višje prostore niso razmišljali in z balkona nemočno opazovali moč narave.

Aleksandra Matan, 15. mlečna kraljica Zelenih dolin Slovenije in 1. spremljevalka mis Slovenije 2023, Alida Tomanič, mis Slovenije 2023, ter Tijana Bektašević, 2. spremljevalka mis Slovenije 2023, na letošnjem izboru za mis Slovenije Foto: Mediaspeed

Kot je Matanova še povedala za Slovenske novice, so se doma že lotili sanacije in uničene stvari odnesli na odpad, saj so bile prepojene z vodo in kurilnim oljem. Dodala je, da so že počistili klet, kjer se bodo po končanem sušenju lotili obnove. Sanacije so se lotili skupaj s prijatelji, družino in prostovoljci ter gasilci, ki so povedali, da takšne škode niso videli pri nikomer.

Za vso pomoč jim je Aleksandra neizmerno hvaležna, ker pa bo obnova dolgotrajna in stroški ogromni, se je Matanova, ki se ukvarja tudi s solopetjem, odločila, da bo 18. novembra v Športni hiši v ta namen priredila dobrodelni koncert. "Vstopnine ne bo, vesela pa bom vsakega prispevka, ki mi bo malo pripomogel do mojega novega doma," je še povedala Aleksandra.

