Med temi dekleti se skriva nova mis Slovenije #foto

V začetku decembra bo v kitajskem letovišču Sanya že 69. izbor za mis sveta, na njem pa bo med tekmovalkami tudi slovenska predstavnica. Katera lepotica bo zastopala Slovenijo, bo znano ta konec tedna - v soboto bodo namreč v Delavskem domu Trbovlje izbrali novo mis Slovenije.

V galeriji si oglejte finalistke letošnjega izbora:

1 / 16 2 / 16 Melisa Hrapić Cvetko 3 / 16 Suzana Knezar 4 / 16 Lara Kalanj 5 / 16 Katalina Simonič 6 / 16 Pia Šoško 7 / 16 Corrina Mijatović 8 / 16 Mojca Kranjec 9 / 16 Lara Krneža 10 / 16 Hana Čolić 11 / 16 Charnée Bijön Bonno 12 / 16 Ksenija Kržan 13 / 16 Lara Drinovec 14 / 16 Vanessa Goropevšek 15 / 16 Nika Benotič 16 / 16 Marija Seničar

(Fotografije je v HSE Trbovlje posnel Grega Eržen.)

Finale izbora bo letos prvič potekal v Zasavju. Kot je povedala lastnica licence in organizatorka izbora Miss Slovenije Jelka Verk, želijo izpostaviti slovenske regije, ki so običajno v ozadju. Aktualna mis Slovenije Maja Zupan je ob tem dejala, da "zasavska regija ponuja veliko več, kot Slovenci vemo. Prav je, da skozi projekt Miss Slovenije promoviramo regije, ki so večkrat zapostavljene."

