Slovo še enega avtomobila, ki je spremenil veliko

Nekdanja Oplova različica chevrolet bolta je bila ampera-e. Foto: Gregor Pavšič General Motors (GM) je leta 2016 na ceste poslal dva pomembna avtomobila. To sta bila chevrolet bolt in opel ampera-e, ki sta takrat pomenila velik preskok pri velikoserijskih električnih avtomobilih. S kapaciteto baterije prek 60 kilovatnih ur sta nudila realnih več kot 300 kilometrov dosega, ob tem pa tudi spodobno prostornost in praktičnost. Kmalu zatem je prišlo do prodaje Opla in ampera-e se je morala posledično posloviti s trga. Pred petimi leti smo ta avtomobil, ki ga v Slovenijo ni bilo, vozili po Norveški.

Slovo bolta, prihaja modernejša električna platforma

Bolt je na drugi strani ostal eden cenovno dostopnejših avtomobilov za kupce v ZDA. Upoštevajoč subvencije je trenutno na voljo za manj kot 20 tisoč ameriških dolarjev. Chevrolet bo letos kljub temu končal s proizvodnjo bolta, je potrdila izvršna direktorica koncerna GM Mary Barra. General Motors bo namreč nove električne avtomobile preselil na mnogo naprednejšo platformo, s katere kot prva prihajata modela blazer in equinox. Velik potencial imajo tudi električni poltovornjaki kot bosta chevrolet silverado EV in GMC sierra.

To so dobre novice za avtomobilsko tovarno v Michiganu, kjer namerava GM potrojiti število zaposlenih. Chevrolet je do zdaj sicer izdelal več kot 161 tisoč boltov.