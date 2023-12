Ne kaže ji dobro: desetletje ženske z velikim vplivom in bajnimi zaslužki

Mary Teresa Barra se bliža desetletju vodenja ameriškega avtomobilskega koncerna General Motors (GM), v katerem dela že od svojih študentskih let. Barra je postala prva ženska, ki je prišla do ključne vodstvene funkcije velikega avtomobilskega proizvajalca, z desetimi leti vodenja pa to funkcijo opravlja dlje kot kdorkoli drug pri GM. Izjema je bil le Alfred Sloan, zaslužen za vzpon General Motorsa do statusa ene največjih industrijskih organizacij v ZDA sredi prejšnjega stoletja.

Foto: Guliverimage

Pod njenim vodstvom se je GM skoraj v celoti umaknil iz Evrope, Avstralije in jugovzhodne Azije. Tržni delež na Kitajskem je padel, vsaj v ZDA pa GM po prodajnih številkah še ostaja številka ena. GM je postal simbol velike preobrazbe globalne avtomobilske industrije.

Januarja 2024 bo minilo deset let od Barrinega prevzema vodenja GM. Izzivi so nadvse jasni, dotikajo pa se predvsem stagnacije vrednosti delnice GM in dokaj nezainteresiranih investitorjev. Po vrednosti družbe GM v ZDA močno zaostaja za Teslo.

Barra je pred tremi leti napovedala, da bo GM do leta 2030 z vključitvijo električnih avtomobilov, digitalnih naročnin, naročil za ameriško vojsko in razvojem tehnološko usmerjene enote Cruise za samodejno vožnjo uspel letne prihodke podvojiti.

Letni zaslužek Mary Barre je bil v letih 2021 in 2022 kar 29 milijonov dolarjev, vendar je velik del teh prihodkov vezan na delnice podjetja.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Nesreča samodejnega vozila, tudi začetek električnega programa ni bil dober

Ob koncu letošnjega leta so ključni elementi te strategije na trhlih temeljih. Cruise, ki bi moral do leta 2030 na letni ravni prinesti 50 milijard dolarjev prometa, je od prevzema leta 2016 izgubil osem milijard dolarjev. Ne le izguba, vprašljiva je tudi prihodnost Cruisa. Njihovo samodejno vozilo je bilo letos udeleženo v prometni nesreči in delovanje programa so morali zaustaviti.

Pri električnih vozilih so imeli sprva pionirski model bolt, zdaj se položaj zaostruje tako pri novem električnem športnem terencu kot tudi prvih električnih poltovornjakih. “Razočarana sem,” je povedala Barra. Med mogočimi rešitvami je tudi vnovična ponudba hibridov, ki so se jim na račun polno električnih avtomobilov v ZDA odpovedali. Več kot očitno je postalo, da GM ne bo mogel preprosto skopirati Teslinega uspeha.

Vrednost delnice stagnira

GM zato investitorjev še ni prepričal, da lahko svoj preboj nazaj na vrh avtomobilske industrije opravi z visokotehnološkimi rešitvami. Leta 2010 je bila njihova delnica vredna okrog 33 dolarjev, enaka je njena vrednost tudi danes. Pred dvema letoma je vrednost narasla do 63 dolarjev in od takrat izgubila 47 odstotkov vrednosti.