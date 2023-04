Napoved sprememb? Zavrnili osnovna vmesnika in izbrali tretjega.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški General Motors bo v svojih prihodnjih električnih avtomobilih dal prednost Googlu in zato ti ne bodo nudili vmesnikov kot sta Car Play in Android Auto.

Applov vmesnik Car Play in Googlov Android Auto sta namenjena preprosti preslikavi najpomembnejše vsebine med telefonom in avtomobilom (navigacija, glasba, podkasti, iskanje parkirišč, glasovna sporočila …), kar neposredno pozitivno vpliva tudi na prometno varnost.

Imajo ga že pri Tesli, Renaultu, Volvu ...

Googlov nov sistem Android Automotive, ki ga v električnih avtomobilih že zdaj lahko vidimo pri znamkah Tesla, Renault, Volvo in Polestar pa napoveduje spremembe. Pri tem infozabavnem vmesniku, ki zelo dobro načrtuje pot in podobno preprosto prek povezave bluetooth skrbi za pretočnost glasbe in podobne vsebine, postaneta oba priljubljena vmesnika manj potrebna.

To so ugotovili tudi pri General Motors, kjer bodo pri razvoju sodelovali prav z Googlom oziroma družbo Alphabet. Tak infozabavni sistem naj bi dobil že novi električni športni terenec chevrolet blazer, ki ga ameriški koncern pripravlja za prihodnje leto.

Googlov sistem Android Automotive imajo že pri Tesli, Renaultu, Volvu in Polestarju … Foto: Gregor Pavšič